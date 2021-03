Microsoft Surface Duo est disponible via EE au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Surface Duo de Microsoft a récemment été lancé au Royaume-Uni et maintenant EE transporte lappareil. Cest cher sur contrat cependant, à partir de 77 £ par mois pour 4 Go de données . 81 £ par mois vous donnent 10 Go de données, tandis que 87 £ vous donnent 100 Go.

Le tarif Surface Duo EE comprend un abonnement Microsoft 365 Personal dune valeur de 59,99 £ par an. Lappareil est également disponible auprès de Currys PC World et du Microsoft Store au Royaume-Uni.

Lappareil Android est un outil de productivité décent par tous les comptes, mais le matériel à lintérieur nest pas le dernier, alors quil ne prend pas non plus en charge la 5G contrairement à presque tous les autres téléphones phares actuellement.

Annoncé pour la première fois fin 2019 et sorti aux États-Unis en août dernier , Microsoft voulait que Duo soit un tout nouveau type dappareil, différent des appareils Surface 2-en-1 existants. Il peut passer des appels téléphoniques pour une chose.

Chef de produit, Panos Panay a déclaré lors du lancement que Microsoft ne considérait pas le nouveau Surface Duo comme un smartphone.

«Lorsque nous avons créé Surface il y a sept ans, nous voulions remettre en question les conventions en redéfinissant les attentes concernant ce que devrait être un appareil de productivité et ce quil devrait faire. En termes simples, nous voulions aider les gens à faire avancer les choses.

«Nous navons pas cherché à combiner deux appareils existants - la tablette et lordinateur portable. Nous avions une vision de la façon dont nous pourrions utiliser les meilleurs éléments de chacun pour créer quelque chose dentièrement nouveau. Pour trouver lintersection parfaite entre le matériel et le logiciel qui déverrouille une façon plus intuitive de travailler et de créer. "

Écrit par Dan Grabham.