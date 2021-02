Le Surface Duo sera mis à jour vers Android 11 cet été

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Microsoft Surface Duo recevra une mise à jour vers Android 11 cet été, une bonne nouvelle étant donné que lappareil est maintenant entièrement en vente aux États-Unis et arrivera au Canada et en Europe - y compris au Royaume-Uni - cette semaine . Android 11 est déjà sorti depuis plus de cinq mois.

La nouvelle dAndroid 11 est due au média allemand Dr. . Le rapport a depuis été corroboré grâce à une source Windows Central .

La Surface Duo est une tablette à double écran qui peut également passer des appels téléphoniques, mais bien que certains utilisateurs à long terme soient convaincus de la facilité dutilisation de lappareil, le matériel à lintérieur a quelques années avec la plate-forme Snapdragon 855 de Qualcomm utilisée et non Connectivité 5G, par exemple. Il est également remarquablement cher à 1349 £ au Royaume-Uni pour un appareil qui coûte actuellement 999 $ aux États-Unis pour un appareil qui a été annoncé pour la première fois - en tant que version très précoce - en octobre 2019.

Les écrans peuvent être utilisés à des fins différentes - ce qui signifie quil est convaincant pour certains utilisateurs professionnels qui souhaitent avoir un écran dédié pour une application dont ils ont besoin ouverte tout le temps.

Écrit par Dan Grabham.