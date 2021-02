Microsoft confirme le prix et la disponibilité au Royaume-Uni pour Surface Duo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a confirmé le prix et la date de sortie au Royaume-Uni du Surface Duo, son appareil Android à double écran.

Le Surface Duo a été lancé aux États-Unis en septembre 2020 après avoir été initialement révélé par Microsoft en octobre 2019. En décembre 2020, il a confirmé que le Surface Duo serait disponible au Royaume-Uni, au Canada, en France et en Allemagne début 2021.

Nous avons maintenant une date ferme pour le Royaume-Uni: le Surface Duo sera disponible à partir du 18 février 2021. Nous soupçonnons quil sera également disponible au Canada, en France et en Allemagne à ces dates également.

Quant au prix, il coûtera à partir de 1349 £ et il est confirmé pour le Microsoft Store et Currys PC World, même si nous soupçonnons quil sera également disponible plus largement.

Le Surface Duo est une fusion de tablette et de téléphone. Microsoft ne le classe pas comme un téléphone même sil a la capacité de passer des appels téléphoniques.

Il exécute Android sur ces deux écrans, mesurant chacun 5,6 pouces, et capable de fonctionner indépendamment ou comme un écran combiné - en acceptant quil y ait un espace au milieu.

Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 855, avec 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Cest un appareil 4G et évidemment toujours assis sur du matériel un peu plus ancien.

Les critiques lorsque lappareil lancé aux États-Unis critiquent le matériel obsolète, les caméras faibles et le prix élevé, mais louent les gestes, lexpérience unique du double écran et la qualité de la construction.

Écrit par Chris Hall.