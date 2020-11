Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On pense que Microsoft est en train de développer une Surface Pro 8. Si vous avez besoin de preuves, des images de la tablette Windows 10 de Microsoft auraient fait surface en ligne.

La Surface Pro 8 illustrée dans les fuites est censée être un prototype avec un design très similaire à la Surface Pro 7. Il y a des lunettes volumineuses, plus USB-C et, selon le matériel répertorié, 32 Go de RAM. Les images, publiées par lutilisateur de Reddit unreliable_noob le 8 novembre 2020 et repérées par Wccftech , ne révèlent pas trop de détails sur les spécifications ou les fonctionnalités, mais elles donnent certainement un nouveau regard sur lappareil lui-même, qui a déjà fui.

Il ny a pas non plus de date de sortie répertoriée, et Microsoft na pas suggéré de publier prochainement de nouvelles tablettes. La Surface Pro 8 est cependant toujours attendue. On pense quil sagit dun appareil haut de gamme et Microsoft voudra probablement le dévoiler lors dune vitrine virtuelle. Microsoft a déclaré en février 2020 que son activité Surface pourrait souffrir en raison de la situation mondiale actuelle, mais il nétait pas clair si cela signifiait en termes de lancements ou simplement de ventes.

Pour un tour dhorizon des rumeurs sur la Surface Pro 8, ainsi que sur dautres matériels Surface éventuellement en préparation, consultez notre guide détaillé.

Écrit par Maggie Tillman.