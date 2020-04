Nouvelles rumeurs, nouvelles et date de sortie pour Surface Go et Surface Book 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alors que le Surface Duo et le Surface Neo sont à lhorizon avec un retard possible, il semble que le Surface Go et le Surface Laptop seront actualisés au début de 2020.

Le Surface Go arrive depuis deux ans, tandis que le Surface Laptop semble obtenir une amélioration des performances pour suivre ses rivaux alors que le marché devient plus compétitif. Surface Go 2 devrait être avec nous mi-2020.

Lannée dernière, le Surface Laptop 3 était une mise à jour bienvenue, mais lespace ultraportable pour ordinateur portable est particulièrement compétitif avec le récent transfert du MacBook Air dApple vers des processeurs Intel Core de 10e génération et un nouveau Dell XPS 13 récemment annoncé, la pression est sur. Nous nous attendons à ce que Surface Laptop 4 soit dans les rues à lautomne au plus tard.

Quant au Surface Book, il a longtemps attendu une mise à jour. Et avec le MacBook Pro maintenant à la hausse, il est grand temps pour Surface Book 3.

Microsoft a déclaré en février 2020 que son activité Surface pourrait souffrir en raison de la situation mondiale actuelle, mais il nétait pas clair si cela signifiait en termes de lancements ou simplement de ventes générales.

Voici toutes les rumeurs relatives aux nouveaux appareils Surface que nous avons entendues jusquà présent.

La Surface Neo, la plus grande tablette à double écran (vers la plus petite Surface Duo) a apparemment été retardée par le changement de priorité de Microsoft pour que le système dexploitation Windows 10X fonctionne correctement. Cette décision pourrait avoir des conséquences car les fabricants, y compris Lenovo, envisageaient dutiliser Windows 10X sur de nouveaux appareils, et pourraient désormais faire face à des retards si le système dexploitation nest pas prêt pour la mise en œuvre.

Microsoft a testé un Surface Laptop 4 avec un processeur TigerLake-U à 2,7 GHz (Intel Core), tandis que dautres rumeurs suggéraient que le nouvel ordinateur portable pourrait également utiliser les processeurs AMD Ryzen 4000.

Il semble que nous allons voir un nouveau Surface Go alimenté par Core m3, aux côtés dune machine utilisant une nouvelle génération de Pentium Gold que le premier Surface Go.

Plus précisément, il utilisera le Core m3-8100Y et le Pentium Gold 4425Y. Il pourrait également y avoir du LTE à bord.

On prétend que la tablette Core m3 comprendra également 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, avec 8 Go de RAM et 128 Go sur la version Pentium Gold. Cest le double du stockage de la première série de Surface Go.