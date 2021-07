Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MediaTek cible de plus en plus les applications haut de gamme pour ses chipsets, comme le système de premier plan Dimensity 1200 pour les appareils mobiles déjà sur le marché.

Aujourdhui, la société se tourne vers le marché des tablettes, en proposant une plate-forme plus avancée, la Kompanio 1300T, qui complète la gamme Kompanio existante.

Le principal point à retenir du Kompanio 1300T est quil prend en charge la connectivité 5G, englobant lensemble complet des bandes inférieures à 6 GHz pour une connectivité rapide.

Ce nest pas une plate-forme compatible mmWave - quelque chose que la société peut fournir ailleurs dans ses produits, comme le montre son modem M80 - mais avec le déploiement de cette technologie plus lent dans la région européenne, nous pensons quune future plate-forme Kompanio pourrait couvrir une telle demande (plus probablement pour le marché américain dans un premier temps).

Kompanio 1300T, tout comme Dimensity 1200, est construit sur le procédé 6 nm du fabricant TSMC. Ce chiffre de six nanomètres signifie un déplacement plus court du courant dans le processeur par rapport aux systèmes plus anciens et donc une plus grande efficacité et des économies dénergie - idéal pour la longévité de la batterie et particulièrement important lors du traitement de données 5G complexes.

Le Kompanio 1300T intègre un processeur octa-core avec des cœurs ARM Cortex-A78 et ARM Cortex-A55 hautes performances, ainsi quun GPU ARM Mali-G77 à neuf cœurs. Cela reflète en grande partie la plate-forme Dimensity 1200, sauf quavec Kompanio 1300T, il semble quil ny ait pas de noyau ultra-rapide clé, donc cest une sorte de petit pas en arrière.

Cependant, ce type de potentiel de performances signifie la prise en charge des affichages à taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la vidéo 4K HDR, donc ce nest certainement pas en reste.

Ce qui nous amène à la question persistante : dans quelles tablettes la Kompanio 1300T est-elle destinée à figurer ? MediaTek a fait allusion à une tablette Android lors dune discussion à huis clos, mais na donné aucun autre détail.

Cependant, avec le marché des tablettes Android haut de gamme quelque peu limité - il sagit principalement de Samsung et dun peu de Lenovo en dehors du propre écosystème iPadOS dApple - nous pensons quil sagit plutôt de se cogner les coudes avec Qualcomm pour montrer quil ny a plus quune seule solution.

Alors voilà : MediaTek veut percer le marché des tablettes à partir du troisième trimestre 2021, apportant la 5G, des fonctionnalités haut de gamme et probablement une structure de prix qui pourrait voir Kompanio 1300T plus largement présenté comme une tablette Android stable.