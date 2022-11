Lenovo Tab Extreme : un grand écran et des contours très fins

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une tablette Lenovo non annoncée est apparue sur la Google Play Console avec ce qui semble être un grand écran et des bords fins.

Repérée sous le nom de Lenovo Tab Extreme et le numéro de modèle TB570FU, la tablette n'a pas encore été officialisée et pourrait bien changer de nom d'ici là. Nous connaissons cependant certaines des spécifications, et une image confirme que la tablette aura un grand écran avec une caméra selfie cachée dans un cadre. Tout est beau et fin, mais nous ne voyons pas l'arrière de l'appareil.

L'absence d'une image de profil signifie également que nous ne savons pas quelle sera l'épaisseur de cette chose. Cependant, les spécifications accompagnant l'appareil d'entrée indiquent 8 Go de RAM et une puce MediaTek Dimensity série 9000. Ce grand écran semble également avoir un affichage de 3000x1876.

En ce qui concerne le logiciel, nous voyons la mention d'Android 13, mais nous ne pouvons pas voir quel type de peau Lenovo pourrait mettre par-dessus. En fait, nous ne savons pas grand-chose au-delà des spécifications de base et de l'apparence de la tablette de face. Mais il semble peu probable que nous ayons à attendre trop longtemps pour que Lenovo nous dévoile tout si elle est déjà apparue dans la Google Play Console.

Le marché des tablettes Android s'apprête à exploser, Google ayant déjà confirmé l'arrivée de la Pixel Tablet l'année prochaine. Sur un marché où de nombreuses personnes optent simplement pour l'iPad le moins cher qu'elles peuvent trouver, il est risqué de proposer davantage de tablettes fonctionnant sous Android. À moins qu'elles ne soient si bonnes qu'on puisse les appeler Extreme, bien sûr.

Écrit par Oliver Haslam.