(Pocket-lint) - Lenovo a annoncé quelques tablettes Android avec quelques fonctionnalités de nouvelle génération. Il existe également une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil.

Le Lenovo Tab P12 Pro est lappareil phare, avec un tout nouveau stylet numérique et un clavier magnétique détachable doté dun « voyage des touches plus rebondissant ».

Il est livré avec un écran AMOLED 16:10 (2560 x 1600) de 12,6 pouces qui prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est ultra-mince, à 5,63 mm, et pèse 565 g pour la tablette uniquement ou 1 kg pour lensemble de la configuration.

Dolby Vision est pris en charge pour la visualisation de films et démissions de télévision.

Quatre haut-parleurs JBL sont intégrés au P12 Pro avec compatibilité Dolby Atmos.

Il fonctionne sur le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, avec jusquà 8 Go de RAM. Un modèle amélioré prend en charge la 5G ainsi que le Wi-Fi 6. Une énorme batterie de 10 200 mAh est incluse sur les deux modèles, avec une charge rapide de 45 W également disponible.

Le Lenovo Tab P11 5G ajoute pour la première fois la technologie de connectivité mobile plus rapide à la tablette plus grand public de la marque.

Il dispose dun écran IPS de 11 pouces prenant en charge le Precision Pen 2 et le pack clavier de Lenovo, qui sont des extras facultatifs.

Le processeur Snapdragon 750G fait le show, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a une batterie de 7 700 mAh à lintérieur avec une charge rapide de 20 W.

Les écouteurs Lenovo Smart Wireless sont également annoncés. Cette paire Bluetooth est disponible en blanc ou en noir, avec jusquà 28 heures de temps de lecture (sur les écouteurs et via la recharge du boîtier de charge).

La Lenovo Tab P12 Pro sera disponible à partir doctobre, les États-Unis nobtenant que le modèle Wi-Fi (à partir de 609,99 $). La version 5G devrait être lancée dans la zone EMEA, à partir de 899 €.

La Lenovo Tab P11 5G ne sera disponible que dans les pays EMEA, au prix de 499 €.

Les écouteurs sans fil intelligents seront bientôt disponibles universellement, au prix de 99,99 $.