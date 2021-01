Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le communiqué de presse de Lenovo pour la Tab P11 indique quil sagit dune tablette destinée aux familles à la maison - qui, dans un monde où les déplacements sont plus difficiles quauparavant, est un marché cible raisonnable.

La mise à jour de longlet P10, le modèle P11 suit un plan similaire: il a un écran de 11 pouces, maintenant avec une résolution 2K (soit 2000 par 1200 pixels) et un processeur Qualcomm Snapdragon 662 de milieu de gamme à son coeur.

Ce choix de processeur - qui est une mise à niveau de lutilisation du SD450 par le P10 - devrait aider à maintenir le prix à un niveau raisonnable, sans vraiment compromettre les performances et le potentiel de la batterie.

Dans un marché dominé par la gamme iPad dApple, il sagit dun ensemble de fonctionnalités globalement raisonnable, car le marché des tablettes Android nest pas en plein essor comme il létait autrefois. La Tab P11 reste également relativement abordable, avec un prix de départ de 229,99 $, ce qui la rend encore moins chère que le modèle P10 précédent.

En plus des commandes de lécran tactile, la Tab P11 offre également des commandes de stylet et de clavier - vous pouvez donc, si vous achetez ces accessoires supplémentaires (le pack clavier et le stylet Precision 2), en faire une configuration de type mini-PC.

Mais nous pensons que laspect clé de la Tab P11 est en tant que tablette de jeu éducative, de divertissement et décontractée. Quil sagisse de diffuser Disney +, de lire le papier numérique ou de jouer à Candy Crush, cest le genre de tablette qui couvrira toute la famille. De plus, avec Kids Space de Google, les contrôles parentaux permettent de verrouiller les liluns à votre guise.

Écrit par Mike Lowe.