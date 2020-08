Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que de nombreux fabricants de tablettes ont largement évité le marché premium - Apple et Samsung étant deux exceptions notables dans leurs écosystèmes iOS et Android respectifs - Lenovo est de retour avec sa version premium 2020: la Tab P11 Pro.

Y a-t-il assez de place pour une telle tablette sur le marché? Lenovo fait valoir un certain nombre de points, y compris le fait que la croissance des tablettes (en volume) a augmenté de 20% chaque année, car beaucoup dentre nous souhaitent un deuxième écran disponible dans le `` nouveau monde normal du verrouillage.

Mais est-ce que lachat est plus une raison de regarder la Tab P11 Pro de Lenovo. La tablette possède un certain nombre de fonctionnalités convaincantes, dont la principale est son écran OLED de 11 pouces (résolution de 2560 x 1600), garantissant des noirs et des couleurs profonds et encres qui ressortent, ce qui en fait un appareil de diffusion multimédia idéal.

Afin déquilibrer les coûts, il a évité le processeur le plus performant - optant pour un Qualcomm Snapdragon 730G toujours très puissant avec 6 Go de RAM - et a renoncé pour le moment aux options de connectivité 4G / 5G, ce qui en fait un appareil uniquement Wi-Fi.

Alors, combien cela vous fait-il économiser? La Tab P11 Pro a un prix demandé de 699 €, soit 400 € de moins que la Samsung Galaxy Tab S7 + avec 5G. Maintenant, abandonner cette connectivité rarement disponible ne semble pas être une si mauvaise idée, hein?

Le P11 Pro a un design de cadre entièrement en aluminium, ne mesurant que 5,8 mm dépaisseur et pesant 485 g. Cest très soigné, mais lécran à grande échelle signifie quune grande batterie peut être insérée dans la conception, Lenovo affirmant que cette ardoise durera jusquà 15 heures.

Quelques caractéristiques convaincantes, sans aucun doute. La question de savoir si cela suffira à convaincre une forte augmentation des ventes est une toute autre question.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Dan Grabham.