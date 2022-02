Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parmi les nouvelles annonces d'ordinateurs portables, il y avait quelque chose d'un lancement de produit non conventionnel par Huawei au MWC 2022. Il s'appelle le MatePad Paper, et est en quelque sorte un croisement entre un ReMarkable et un Kindle .

La tablette dispose d'un grand écran à encre électronique de 10,3 pouces, ce qui signifie qu'elle est en noir et blanc et qu'elle n'a pas besoin de rétroéclairage pour être visible. Cela signifie à son tour qu'il est extrêmement économe en énergie. Il peut tenir 4 semaines en veille.

Contrairement à la plupart des tablettes traditionnelles, cela signifie qu'il n'est pas vraiment conçu pour être un appareil de consommation multimédia, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas ses utilisations. La conception comporte ce qu'on appelle une «conception de la colonne vertébrale du livre», ce qui signifie que vous obtenez une languette plus grande sur le côté pour vous y tenir, recouverte d'un matériau semblable à du cuir.

Il exécute Harmony OS 2 et est livré avec le propre magasin Huawei Books intégré de Huawei, pour un accès facile à 2 millions de livres.

Ce qui le rend différent d'un Kindle, c'est que vous pouvez l'utiliser de la même manière que vous utiliseriez une tablette normale. Du moins, en matière de productivité. Il est également livré avec Huawei App Gallery préinstallé, pour télécharger des applications supplémentaires.

Vous pouvez créer et modifier des documents, mais aussi - car il prend en charge le M-Pencil de Huawei - vous pouvez écrire des notes à la main et même travailler en mode écran partagé. Il dispose également de capacités de conversion de l'écriture manuscrite en texte et d'enregistrement vocal.

La texture de l'écran est conçue pour ressembler à du papier lorsque vous écrivez dessus, de sorte que vous ne devriez pas avoir l'impression d'écrire sur un morceau de verre brillant.

Il peut lire des vidéos et dispose même d'une fonction de taux de rafraîchissement intelligent pour le rendre un peu moins choquant que prévu. Mais étant en niveaux de gris, ce ne sera sans doute pas la même chose que de regarder un écran couleur traditionnel.

En termes de spécifications, il disposait de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, prend en charge le Wi-Fi 6 et dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. Il ne pèse que 360 g et sera disponible en noir, kaki et bleu.

En Europe, le prix public est fixé à 499 €, ce qui semble élevé. Cependant, ce prix comprend le stylet M-Pencil (2e génération) et une couverture folio dans le lot.

Écrit par Cam Bunton.