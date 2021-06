La première tablette HarmonyOS de Huawei est la nouvelle MatePad Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir également lancé sa première montre HarmonyOS, Huawei a annoncé une nouvelle tablette pour sintégrer dans son écosystème repensé. Il sappelle MatePad Pro et est disponible en modèles 12,6 pouces et 10,8 pouces.

Il est sûr de dire que le MatePad Pro 12,6 pouces est celui sur lequel Huawei attire le plus lattention, et il est facile de comprendre pourquoi.

La face avant de la tablette est dominée par un énorme écran OLED qui occupe 90 % de la surface disponible. Cela est rendu possible par des lunettes fines et uniformes sur les quatre côtés et par le fait quil ny a pas de caméra perforée dans lespace.

Au lieu de cela, Huawei a poussé sa caméra selfie/appel vidéo dans la lunette droite, ce qui signifie quelle est idéalement placée pour les appels vidéo en mode paysage.

Ce nest pas tout ce qui est impressionnant sur lécran. Il prend en charge HDR10 et présente un rapport de contraste de 1 000 000:1, en plus de couvrir 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Lobjectif nest pas seulement den faire un excellent écran pour la consommation des médias, mais aussi pour la créativité. Avec les bonnes applications - par exemple FilmoraGO HD - vous pouvez même lutiliser pour le montage vidéo multi-flux si vous le souhaitez.

Pour ceux qui le souhaitent pour lédition de documents à la volée, vous pouvez utiliser Microsoft Office, WPS office ou - bien sûr - simplement vous connecter à Google Docs dans le navigateur et lutiliser.

Cet écran est rejoint par un système de huit haut-parleurs pour un son stéréo puissant et immersif. Pour les appels vidéo et vocaux, il y a quatre microphones pour la capture en champ lointain et la suppression du bruit.

Il est alimenté par la puce Kirin 9000E, dispose dune batterie de 10050 mAh pour jusquà 14 heures dutilisation et prend en charge les normes Wi-Fi 6 jusquà 1,8 Gbit/s. Cette batterie prend en charge 40 W SuperCharge pour une recharge rapide tout en prenant en charge une charge sans fil jusquà 27 W.

Il y a même un système de triple caméra à larrière rejoint par un réseau de détection de profondeur 3D. Huawei nest pas allé jusquà lappeler "LiDAR", mais le but est doffrir une conscience précise de lespace dans lequel il se trouve. Un peu comme les derniers iPad Pro.

Le matériel nest cependant quune partie de lhistoire. HarmonyOS est le grand jeu ici et cest un changement massif par rapport au logiciel précédent basé sur EMUI. Il est cependant prudent de dire que Huawei sest peut-être inspiré de liPadOS dApple.

HarmonyOS dispose dun dock dapplications en bas de lécran dans lequel vous pouvez placer des applications prioritaires, tout en ajoutant temporairement des programmes que vous avez récemment utilisés.

Comme la fonction « Sidecar » de liPad, le mode miroir et le mode étendu de Huawei vous permettent dutiliser votre MatePad comme un carnet de croquis ou un moniteur externe pour votre MateBook respectivement.

Comme vous vous en doutez, il est conçu pour tirer le meilleur parti de lécosystème de Huawei. Cela signifie que si vous avez un téléphone Huawei, vous pouvez utiliser la fonction de collaboration multi-écrans pour contrôler votre téléphone depuis la tablette.

Le logiciel propose même quelque chose appelé « FreeScript », qui est exactement comme le « Scribble » de liPad, vous permettant décrire à la main dans des champs de texte avec le Huawei M-Pencil repensé.

Ce M-Pencil a été repensé pour le rendre vraiment facile à utiliser, grâce à sa pointe transparente, vous permettant dêtre très précis. Comme son prédécesseur, vous pouvez laccrocher magnétiquement sur le côté du MatePad Pro et il se chargera sans fil.

Bien sûr, le MatePad Pro prend également en charge une couverture de clavier/folio fixée magnétiquement qui a un clavier pleine taille et même 1,3 mm de course de touche pour une expérience de frappe agréable.

HarmonyOS prend même en charge la souris, vous permettant de connecter une souris Bluetooth et de lutiliser avec létui du clavier pour les moments où vous voulez plus dexpérience avec un ordinateur portable.

Il ne mesure que 6,7 mm dépaisseur, pèse un peu plus de 609 grammes et sera disponible en Europe en gris mat.

Comme mentionné, il existe également un modèle de 10,8 pouces, la principale différence - en dehors de la taille - étant quil contient un processeur Snapdragon 870. Cest une décision intéressante de Huawei, qui utilise généralement ses propres processeurs Kirin.

De même, un non-Pro MatePad 11 est annoncé avec un processeur Snapdragon 865 à lintérieur. Celui-ci dispose dun écran de 10,95 pouces à 120 Hz avec un rapport de contraste de 1500:1 beaucoup plus faible, mais prend toujours en charge le M-Pencil et le clavier magnétique intelligent (plus petit).

Il est doté de quatre haut-parleurs alimentés par Harman Kardon et offre jusquà 12 heures dautonomie.

Dans lensemble, cela montre une chose : Huawei est sérieux au sujet des tablettes et sérieux au sujet de la réussite de son propre écosystème. Bien quil en soit encore à ses débuts, HarmonyOS est enfin là et prêt pour les masses.

Écrit par Cam Bunton.