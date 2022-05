Il semble que Google prenne enfin les tablettes au sérieux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Android a toujours été très bon pour être adaptatif. Même au début, la capacité d'une application à s'adapter à la taille et à l'aspect de l'écran signifiait que vous pouviez utiliser Android et ses applications sur toutes sortes d'appareils.

Mais en même temps, alors que la variété était grande, Android a toujours suscité des critiques pour ne pas être aussi spécifique à la taille qu'iOS - ou plus précisément, Android n'a jamais été aussi bon sur les tablettes que l'expérience que vous obtenez de ce qu'on appelle maintenant iPadOS .

L'intérêt pour les tablettes Android a chuté il y a quelques années : sur des centaines de tablettes bon marché, de nombreux fabricants ont retiré leurs offres, ne laissant que quelques acteurs sur le marché, notamment Samsung .

Lors de Google I/O 2022 , on avait le sentiment que Google était enfin prêt à adopter à nouveau les tablettes.

Alors qu'Android prend en charge les tablettes depuis longtemps, offrant une interaction légèrement différente, Android 13 semble faire un pas beaucoup plus important pour prendre en charge des écrans plus grands. Nous soupçonnons que cela a été déclenché pour la première fois par l'évolution des téléphones pliables - qui pourraient nécessiter un type d'interaction différent selon le mode dans lequel vous utilisez le téléphone.

La nuance de notification sera plus utile, pas seulement une version étendue de ce que vous obtenez sur un téléphone, mais reconfigurée en deux colonnes afin que vous puissiez voir - et faire - beaucoup plus avec un balayage.

Au bas de l'écran, vous avez une nouvelle barre des tâches d'application, qui rappelle davantage le comportement de Chrome OS, vous permettant d'ouvrir des applications tout en conservant ces icônes d'application au bas de l'écran. Il permet plus d'expérience de bureau, sans avoir besoin de revenir constamment à la "maison" avant de commencer la prochaine interaction.

Il y a aussi des changements pour prendre en charge le multitâche, avec un glissement facile pour créer un environnement à écran partagé, puis la possibilité de glisser-déposer entre les applications - Google Photos dans Gmail par exemple.

Nous pensons que cela sera pris en charge dans les propres applications de Google, mais nous ne savons pas quelle sera l'étendue de la prise en charge du glisser-déposer dans les applications tierces.

Au cœur de l'expérience Android se trouvent les applications fournies par Google - et il y a confirmation qu'il mettra à jour plus de 20 applications Google pour optimiser l'expérience pour les tablettes.

Cela signifie que vous obtiendrez des vues en colonnes, par exemple, moins d'espace vide et une meilleure utilisation globale de l'affichage, plutôt que d'être simplement une version plus grande de ce que vous voyez sur le téléphone.

Ce n'est pas seulement Google qui fait cela - les développeurs tiers sont encouragés à formater pour les tablettes. Les exemples donnés étaient TikTok, Zoom , Facebook et Canva.

Mais au-delà de cela, Google affirme qu'il sera plus facile de trouver des applications optimisées pour une utilisation sur tablette dans Google Play - qui lui-même aura également une cure de jouvence adaptée aux tablettes.

Cela fait un moment que Google n'a pas eu sa propre tablette, la société semblant passer d'Android à Chrome OS avant de dire qu'elle ne faisait plus rien.

Maintenant, cependant, Google a confirmé qu'il sortira une tablette Pixel en 2023. Nous n'avons vu qu'un bref aperçu de la tablette jusqu'à présent - que nous avons entièrement couvert dans cet explicatif - mais nous soupçonnons une grande partie de ce travail logiciel sur les tablettes est de prendre en charge la tablette Pixel.

L'intérêt pour les tablettes a augmenté pendant la pandémie à mesure que les gens élargissaient leurs fenêtres numériques pour travailler et jouer et cela a vu un certain nombre de fabricants chercher à sortir à nouveau des tablettes.

Google semble maintenant prendre tout cela beaucoup plus au sérieux, mais j'espère que cela ne profitera pas seulement aux tablettes, cela améliorera également l'expérience sur les appareils pliables plus grands.

Écrit par Chris Hall.