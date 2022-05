Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de sa conférence annuelle pour les développeurs, I/O 2022, Google a donné un aperçu de ce sur quoi il travaille pour 2023.

"Maintenant, normalement, nous n'annoncerions pas un nouveau produit un an avant qu'il ne soit prêt", a déclaré le chef du matériel de Google, Rick Osterloh, pendant le spectacle. "Mais il y a tellement d'énergie incroyable autour des tablettes dans la communauté des développeurs que nous voulions vous mettre tous dans la boucle". Et avec cela, l'écran derrière Osterloh a commencé à rouler une vidéo teaser - le tout premier regard sur la nouvelle tablette Pixel. Gardez à l'esprit que Google a publié sa dernière tablette Android de première main, la Nexus 7, en 2013.

Google

Google n'a pas révélé la taille de l'écran, mais a dit qu'il serait "du côté des plus grands".

Il ressemble beaucoup à l'écran d'un Nest Hub, avec des bords blancs et une caméra en haut (lorsqu'il est tenu en orientation paysage). Il y a également une caméra à l'arrière de la tablette dans le coin. L'interface de l'écran d'accueil comporte des icônes d'applications pour Photos, Google TV, Drive, Keep, Sheets, Docs, Play Store, ainsi que des widgets pour la météo et la date et même une barre de recherche Google (avec ce qui ressemble à un micro de Google Assistant et un symbole Google Lens dans le champ de recherche). Il y avait également une barre de menu à côté de la recherche avec des icônes d'applications pour Gmail, Chrome, YouTube, etc.

En dehors de ce que Google a montré dans sa vidéo teaser et discuté sur la scène de l'I/O, les détails sont minces. Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur la tablette Pixel :

Il s'agira d'une tablette Android de la marque Pixel conçue pour fonctionner avec les téléphones Pixel. Le dirigeant Rick Osterloh a décrit la tablette Pixel comme une tablette Android lors de son passage à l'I/O et a déclaré qu'elle serait le "compagnon idéal de votre téléphone Pixel".

Osterloh a également déclaré que la tablette sera alimentée par Google Tensor.

Les téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ont été lancés avec un nouveau système sur une puce (SoC) à l'intérieur. Tensor est le SoC maison de Google. Il utilise un mélange de composants que Google a soit conçus soit sous licence. Google a passé beaucoup de temps à marteler les avantages de Tensor en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

En parlant des capacités de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, M. Osterloh a déclaré que la tablette Pixel sera capable de faire le lien entre "votre vie en déplacement et votre vie à la maison, en travaillant de manière transparente avec tous vos appareils Pixel pour vous offrir l'expérience la plus utile possible". Il a ajouté : "Nous la concevons pour qu'elle soit la tablette la plus utile au monde".

Si la tablette Pixel est vraiment capable d'être utile, alors peut-être offre-t-elle une expérience logicielle qui tire parti de Tensor et de la vaste expérience de Google en matière d'IA.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 12 Peut 2022

Prix de la tablette Pixel aux États-Unis : Pas encore annoncé

Pas encore annoncé Prix de la tablette Pixel au Royaume-Uni : Pas encore annoncé

Le prix n'a pas été révélé, mais Google l'a décrit comme une tablette "de style premium", ce qui suggère que son prix pourrait être plus proche de celui d'un iPad que de celui d'une tablette Android économique.

Date de sortie de la tablette Pixel : courant 2023

Google a déclaré qu'il avait l'intention de rendre la tablette Pixel disponible l'année prochaine. Il a tendance à lancer du matériel à l'automne, donc la tablette Pixel pourrait débarquer dans la seconde moitié de 2023.

Regardez Google annoncer la tablette Pixel à 3:05:00 ci-dessous :

Google prévoit de revenir sur le terrain avec une tablette Android sans nom, teasée lors de la Google I/O 2022. Nous ne savons pas grand-chose à son sujet pour le moment, mais le design a été montré pendant l'événement et il a été confirmé qu'elle fonctionnerait sur Google Tensor - le silicium propre au géant du logiciel qui alimente actuellement les téléphones de la série Pixel 6.

Écrit par Maggie Tillman.