(Pocket-lint) - L' espace des tablettes Android laisse beaucoup à désirer, mais de nouvelles preuves suggèrent que Google envisage des moyens de l'améliorer.

Le co-fondateur d'Android, Rich Miner, travaille sur des tablettes Android, selon ComputerWorld , qui a examiné l'historique des tablettes de Google et a remarqué que la page LinkedIn de Miner répertorie son titre actuel comme "CTO Android Tablets". Il a également ce titre depuis mars 2021. Si vous avez besoin de plus de preuves que Google fait quelque chose avec les tablettes Android, considérez sa récente offre d'emploi pour un " Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience ".

Repéré pour la première fois par 9to5Google, la liste indique que Google pense que l'avenir de l'informatique évolue vers des tablettes plus puissantes et plus performantes. "Nous travaillons pour livrer le prochain chapitre de l'informatique", a déclaré Google - sans admettre que les consommateurs peuvent s'attendre à une tablette Android fabriquée par Google de sitôt.

N'oublions pas non plus que Google a récemment annoncé Android 12L - la première indication qu'il se soucie toujours des tablettes. Google le positionne comme une "fonctionnalité spéciale qui rend Android 12 encore meilleur sur les grands écrans". Essentiellement, Android 12L modifiera la disposition de l'interface utilisateur d'un appareil en ajustant l'emplacement de l'écran d'accueil, de l'écran de verrouillage, des notifications, des paramètres rapides, etc. Vous pouvez en savoir plus sur l' expérience logicielle à venir ici.

Si vous ajoutez tous ces mouvements, cela indique certainement quelque chose d'excitant. il semble que la société prépare un retour aux tablettes, mais rien n'est encore certain.

Écrit par Maggie Tillman.