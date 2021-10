Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lAndroid Dev Summit en octobre 2021, Google a annoncé Android 12L. Il a décrit 12L comme "optimisé pour la prochaine vague dappareils à grand écran" - qui comprend des appareils pliables , des tablettes et même des appareils exécutant Chrome OS . Voici ce que vous devez savoir sur Android 12L.

En termes simples : 12L est une mise à jour du système dexploitation. Google la positionné comme "une fonctionnalité spéciale qui rend Android 12 encore meilleur sur les grands écrans". La société a essentiellement peaufiné son interface utilisateur système pour les grands écrans, ajouté davantage de fonctionnalités multitâches et amélioré la prise en charge de la compatibilité pour les applications.

Pour autant que nous puissions en juger, le "L" dans Android 12L signifie "appareils à grand écran" - mais Google na pas encore confirmé.

Essentiellement, Android 12L peut modifier la disposition de linterface utilisateur dun appareil, en ajustant lemplacement de lécran daccueil, de lécran de verrouillage, des notifications, des paramètres rapides, etc. Tout écran de 600 pixels indépendants de la densité (dp) et plus affichera une disposition à deux colonnes qui utilise lintégralité de lécran.

Dans un exemple pour Android 12L, Google a déclaré que le menu Paramètres rapides sur un appareil à grand écran pouvait aller vers le côté gauche de lécran, tandis que le panneau des notifications pouvait être épinglé à droite, vous permettant dutiliser les deux simultanément sans ouvrir une seule application. et en fermer un autre.

Selon Google, les trois éléments suivants différencient Android 12L de la version standard dAndroid 12 fonctionnant sur les smartphones :

Optimisé pour les grands écrans : inclut une interface utilisateur raffinée pour rendre Android plus facile à utiliser sur des écrans de plus de 600sp.

inclut une interface utilisateur raffinée pour rendre Android plus facile à utiliser sur des écrans de plus de 600sp. Conçu pour le multitâche : comprend une barre des tâches qui vous permet de faire glisser et de déposer une application en mode écran partagé et de changer dapplication.

comprend une barre des tâches qui vous permet de faire glisser et de déposer une application en mode écran partagé et de changer dapplication. Expérience de compatibilité améliorée : les changements visuels et de stabilité aident toutes les applications à paraître spécialement conçues pour les grands écrans.

Google a déclaré quAndroid 12L serait disponible pour les consommateurs au début de 2022.

Oui. Un aperçu du développeur est disponible pour les personnes à tester. À partir de la page daperçu du développeur, téléchargez l émulateur Android 12L pour commencer.

Nous publions laperçu pour les développeurs de la fonctionnalité 12L :



Fonctionnalités optimisant Android 12 pour les grands écrans comme les pliables et les tablettes. Il ajoute une prise en charge multitâche, une intégration dactivité et des modes de compatibilité mis à jour pour améliorer votre application sur de grands écrans. #AndroidDevSummit pic.twitter.com/w4nv130q54 – Développeurs Android #AndroidDevSummit (@AndroidDev) 27 octobre 2021

Google a déclaré quil travaillait avec des partenaires OEM pour déployer la mise à jour 12L. Un aperçu développeur dAndroid 12L pour la tablette Lenovo P12 Pro est à venir.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Consultez la page des développeurs de Google pour Android 12L. Pocket-lint propose également un guide détaillé sur Android 12 , en particulier.