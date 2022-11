Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Microsoft Surface Pro est la tablette détachable 2-en-1 définitive, et elle est à un prix incroyable dans les ventes du Black Friday.

Best Buy a réussi à réduire de 450 $ le prix demandé, ce qui ramène la machine de productivité convertible de Microsoft à seulement 899,99 $.

Il s'agit de la version 256 Go, et elle se vend actuellement moins cher que la version 128 Go, donc on peut dire que c'est une excellente affaire.

Microsoft Surface Pro 8 - L'un des meilleurs appareils 2-en-1 du marché. Le Surface Pro 8 polyvalent est aussi à l'aise comme outil de créativité, de travail ou de jeu. Il s'agit d'une excellente affaire à seulement 899,99 $. Voir l'offre

La Surface Pro 8 est propulsée par un processeur Intel Core i5 de 11e génération, ce qui lui confère une vitesse suffisante pour la majorité des tâches.

Il dispose d'un bel écran de 13 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, associé à d'excellents haut-parleurs.

Si vous aimez gribouiller, pourquoi ne pas l'associer à l'excellent Surface Pen, qui transforme ce 2-en-1 en station d'art numérique.

Il s'agit d'un appareil extrêmement polyvalent, que l'on ne voit pas souvent à ces prix, alors si vous êtes intéressé, c'est le moment idéal pour vous en procurer un.

Écrit par Luke Baker.