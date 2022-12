L'iPad mini 7 d'Apple pourrait arriver d'ici un an

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a révélé la 6e génération de l'iPad mini en septembre 2021, soit deux ans après le modèle précédent, et il semble que le modèle de prochaine génération pourrait suivre le même schéma de sortie si l'on en croit la dernière prédiction.

Selon l'analyste industriel Ming-Chi Kuo - qui a un historique assez décent en ce qui concerne les produits Apple - Apple est apparemment "en train de travailler sur une nouvelle version de l'iPad mini équipée d'un nouveau processeur comme principal argument de vente". Selon Kuo, l'expédition en masse de l'appareil est prévue pour la fin de 2023, ou le premier semestre de 2024.

En outre, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l'iPad mini équipée d'un nouveau processeur comme principal argument de vente, et l'expédition en masse devrait commencer d'ici la fin de 2023 ou au premier semestre 2024. - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 27 décembre 2022.

Le modèle de 6e génération a apporté avec lui un rafraîchissement du design qui correspond à celui des modèles iPad Air plus récents, et maintenant l'iPad standard de 10e génération, il n'est donc pas surprenant que le processeur soit susceptible d'être la grande vente sur le modèle de 7e génération plutôt qu'un autre rafraîchissement du design.

Le dernier iPad Air a le processeur M1 sous son capot, tandis que les modèles iPad Pro plus récents ont le processeur M2. Si l'iPad mini était lancé maintenant, on s'attendrait à ce que le processeur M1 soit embarqué afin de limiter les coûts, mais il est possible que le processeur M2 soit utilisé si nous ne voyons pas l'appareil avant un an.

Certaines rumeurs suggèrent que l'iPad mini pourrait être remplacé par un modèle pliable en 2025, bien que Kuo estime que cela est peu probable car "un iPad pliable aura un prix nettement plus élevé qu'un iPad mini, donc un tel remplacement n'est pas raisonnable".

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais un rafraîchissement de l'iPad mini vers la fin de 2023 est plus que plausible.

Écrit par Britta O'Boyle.