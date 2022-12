EE Pocket-lint Awards 2022 : Tablette / 2-en-1 de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les options de tablettes et d'appareils 2-en-1 ne sont peut-être pas aussi nombreuses que les smartphones phares, car les entreprises sont moins nombreuses à les proposer, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellentes options.

Beaucoup de gens penseront sans doute à l'iPad d'Apple lorsqu'ils penseront à une tablette, mais Samsung a également d'excellentes dalles, et lorsqu'il s'agit de 2-en-1, il y a quelques grands modèles qui sont parfaits pour travailler en déplacement et se divertir.

Voici les tablettes et les appareils 2-en-1 qui nous ont impressionnés au cours des 12 derniers mois. Il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur des EE Pocket-lint Awards 2022, mais la liste des finalistes comportait des options fantastiques, toutes très dignes de leur place.

Tablette / 2-en-1 de l'année : Apple iPad Air (2022)

L'Apple iPad Air (2022) a remporté la couronne de la tablette de l'année aux Pocket-lint Awards 2022, mais la concurrence était rude, y compris dans le portefeuille d'Apple. L'iPad Air (2022) et sa puce M1 est une tablette exceptionnelle, qui répond aux attentes en termes de design, de performances et de connectivité.

Son apparence n'a peut-être pas beaucoup changé par rapport au modèle 2020, mais sous son capot, l'iPad Air (2022) - et sa pléthore d'accessoires - signifie que le modèle de cette année durera bien plus longtemps que votre dernier iPad lorsqu'il s'agira d'exécuter ces applications de plus en plus gourmandes en énergie, tout en étant fabuleux.

Hautement recommandé : Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra a reçu une mention très bien aux Pocket-lint Awards 2022 pour la meilleure tablette ou le meilleur appareil 2-en-1, et c'est tout à fait mérité. L'énorme dalle s'aventure audacieusement en territoire inconnu avec sa taille d'écran massive et quel écran glorieux c'est.

Que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vous convienne ou non dépend beaucoup de la façon dont vous envisagez de l'utiliser. Si vous vous voyez utiliser une tablette pour créer - qu'il s'agisse d'art numérique, de montage vidéo ou d'écriture - le grand écran et le stylet en option font de la Galaxy Tab S8 Ultra une toile très convaincante pour ce genre de tâches.

Le meilleur des autres

Si Apple a remporté la première place avec son iPad Air, une autre tablette de la société figurait sur la liste des finalistes, à savoir l'Apple iPad (10e génération). Ce modèle emprunte à l'iPad Air en termes de design et, même s'il perd en puissance, il s'agit d'une tablette brillante qui offre d'excellentes performances.

Ailleurs, la Lenovo Tab P12 Pro est une excellente alternative - et moins chère - à l'iPad Pro 12.9 ou à la Samsung Galaxy Tab S8+, tandis qu'à l'instar d'Apple, Amazon avait également deux brillants appareils sur cette liste. L'Amazon Fire 7 (2022) reste l'une des tablettes les moins chères du marché, donnant accès à des divertissements comme les films, la navigation et les jeux pour un faible coût, tandis que l'Amazon Fire HD 8 fait la même chose mais dans un format légèrement plus grand.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 mois précédents. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.