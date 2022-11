Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il arrive que vous ayez besoin d'éteindre votre iPad. Peut-être que cela fait un moment, que son fonctionnement est simplement lent ou qu'il s'est complètement figé. Dans tous les cas, essayez de le redémarrer. Il se peut que cela répare tout ce qui se passe, et surtout, c'est simple et rapide à faire. Voici comment éteindre votre iPad ou iPad Pro.

Quand devez-vous éteindre votre iPad ou iPad Pro ?

Il est bon de redémarrer votre tablette de temps à autre, surtout en cas de problème avec une fonction, une application ou la connectivité. Et si votre iPad ne répond absolument pas, la mise hors tension peut être votre seule option. Dans la plupart des cas, cela permet de redémarrer votre appareil et de le faire fonctionner à nouveau. C'est pourquoi cela vaut la peine d'essayer lors du dépannage.

Comment éteindre votre iPad ou iPad Pro

Tout d'abord, déterminez si votre modèle d'iPad dispose d'un bouton d'accueil. Choisissez ensuite l'option suivante qui s'applique à vous.

Modèles d'iPad sans bouton d'accueil

Maintenez enfoncés le bouton de volume (haut ou bas) et le bouton supérieur de l'iPad jusqu'à ce que le curseur de mise hors tension apparaisse. Faites glisser le curseur, puis attendez 30 secondes pour que votre appareil s'éteigne.

Modèles d'iPad dotés d'un bouton d'accueil

Maintenez le bouton supérieur de l'iPad enfoncé jusqu'à ce que le curseur d'extinction apparaisse. Faites glisser le curseur, puis attendez 30 secondes pour que votre appareil s'éteigne.

Votre iPad ou iPad Pro est toujours bloqué ou ne répond pas ?

Il se peut que vous deviez redémarrer de force votre appareil. Pour les iPad avec Face ID, appuyez et relâchez le bouton Volume fort, puis le bouton Volume faible, et appuyez et maintenez le bouton Alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne ou démarre. Pour les iPads dotés d'un bouton d'accueil, appuyez et maintenez simultanément le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil jusqu'à ce que l'appareil redémarre.

Vous avez encore besoin d'aide ?

Contactez le support Applepour réserver un créneau au Genius bar ou pour recevoir de l'aide par téléphone.

Écrit par Maggie Tillman.