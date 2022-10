Un énorme iPad de 16 pouces sera lancé l'année prochaine, selon un rapport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple va sortir son plus grand iPad de tous les temps l'année prochaine, avec un monstre de 16 pouces qui, selon les rumeurs, devrait arriver vers la fin de 2023.

Le plus grand iPad actuellement commercialisé par Apple est l'iPad Pro 12,9 pouces, une tablette qui n'a été que récemment rafraîchie pour inclure une puce M2. Selon un rapport de The Information, Apple prépare quelque chose d'encore plus grand. Mesuré à 16 pouces de diagonale, le nouvel iPad éclipserait tout ce qu'Apple vend déjà, du moins dans sa gamme de tablettes.

Cependant, Apple vend déjà un appareil de 16 pouces. Le MacBook Pro 16 pouces pourrait nous donner une idée de la taille du nouvel iPad, surtout s'il est associé à un clavier matériel.

Quant au nom sous lequel l'appareil sera vendu, The Information l'appelle simplement un iPad - mais sa description ressemble beaucoup à un iPad Pro. "Un iPad 16 pouces serait probablement destiné aux professionnels de la création, tels que les graphistes et les designers, qui préfèrent un écran plus grand", peut-on lire, ce qui est exactement la façon dont Apple commercialise sa gamme d'iPad Pro aujourd'hui.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un iPad de cette taille. Mark Gurman, de Bloomberg, a suggéré qu'un tel appareil était en préparation plus tôt cette année. À l'époque, il avait déclaré que les ingénieurs d'Apple étudiaient la possibilité d'une tablette, ajoutant qu'il était peu probable qu'elle arrive en 2023. C'était en janvier, cependant, et les choses peuvent changer considérablement en neuf mois.

Écrit par Oliver Haslam.