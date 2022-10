iPadOS 16 confirmé pour une sortie le 24 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a confirmé aujourd'hui qu'elle publiera la prochaine grande version du logiciel de l'iPad, iPadOS 16, le 24 octobre 2022.

Cette confirmation est intervenue alors qu'Apple annonçait de nouveaux produits par communiqué de presse aujourd'hui. L'annonce d'iPadOS 16 était une note de bas de page jointe aux communiqués confirmant l'arrivée des nouvelles tablettes iPad et iPad Pro, l'entreprise confirmant qu'il nous reste moins d'une semaine à attendre.

La mise à jour iPadOS 16 d'Apple est en test bêta depuis que la société l'a annoncée lors de la WWDC en juin, mais certaines de ses nouvelles fonctionnalités se sont avérées problématiques. Si les iMessages modifiables, la possibilité d'annuler des e-mails et bien d'autres choses encore ont fonctionné comme prévu, ce n'est pas le cas d'un ajout important. Stage Manager, un nouveau système multitâche à base de fenêtres pour les propriétaires d'iPad, a connu sa part de problèmes au cours du développement, mais il est désormais prêt à fonctionner.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

C'est finalement à cause de Stage Manager qu'Apple n'a pas livré iPadOS 16 en même temps qu'iOS 16 le mois dernier, préférant consacrer plus de temps au développement. Apple teste déjà iPadOS 16.1 auprès des développeurs et des participants au programme bêta public, ce qui laisse penser qu'une nouvelle mise à jour pourrait arriver en temps voulu.

Les meilleures offres d'iPad et de tablettes pour la vente Prime Early Access : Quelles sont les réductions proposées ? Par Britta O'Boyle · 12 Octobre 2022 · La vente Prime Early Access d'Amazon est presque arrivée et il y a déjà d'énormes économies à faire sur les iPads et autres tablettes.

Apple indique que la mise à jour sera livrée en standard sur ses nouvelles tablettes, tandis qu'elle sera également disponible sous la forme d'une mise à jour logicielle gratuite pour les iPad (5e génération et ultérieurs), iPad mini (5e génération et ultérieurs), iPad Air (3e génération et ultérieurs), et tous les modèles iPad Pro de la société.

Écrit par Oliver Haslam.