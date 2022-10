L'Apple iPad Pro débarque avec une puce M2 et une nouvelle fonctionnalité Apple Pencil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé les prochains modèles d'iPad Pro dotés du chipset M2, égalant la puissance du dernier MacBook Air.

Affichant le même design que leurs prédécesseurs, les modèles iPad Pro M2 sont disponibles en tailles d'écran de 11 et 12 pouces, et ils offrent des bords carrés, Face ID en haut de leurs écrans et un système de double caméra à l'arrière.

Les derniers modèles d'iPad Pro arborent non seulement la puce M2 sous leur capot - qui dispose d'un processeur à 8 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs et dont on dit qu'elle est 15 % plus rapide en termes de performances et jusqu'à 35 % plus rapide en termes de graphisme que la puce M1 - mais ils sont également les premiers appareils de la société à être livrés avec le support du Wi-Fi 6E.

Les nouveaux modèles seront également capables de détecter l'Apple Pencil de 2e génération jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran, offrant ainsi une nouvelle façon d'interagir avec l'écran. Ainsi, les champs de texte s'étendront automatiquement lorsque l'Apple Pencil s'approchera de l'écran, par exemple.

Comme on pouvait s'y attendre, outre la puce M2, les améliorations apportées à l'Apple Pencil et la prise en charge du Wi-Fi 6E, les modèles iPad Pro fonctionneront sous iPadOS 16, qui comprend une série de nouvelles fonctionnalités, dont Stage Manager.

Les nouveaux modèles Apple iPad Pro sont disponibles en précommande à partir du 18 octobre, avec une expédition à partir du 26 octobre. Les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces sont disponibles en finitions Silver et Space Grey avec des configurations de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

L'iPad Pro 11 pouces est proposé à partir de 799 dollars aux États-Unis et 899 livres sterling au Royaume-Uni pour le modèle Wi-Fi uniquement. Le modèle de 12,9 pouces commence à 1099 $ aux États-Unis et à 1249 £ au Royaume-Uni pour le modèle Wi-Fi uniquement.

Écrit par Britta O'Boyle.