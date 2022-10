L'iPad 10e génération d'Apple pourrait être une énorme amélioration pour les artistes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La 10e génération de l'iPad d'Apple devrait être annoncée dans les jours qui viennent et elle pourrait représenter une grande amélioration pour les artistes, si l'on se fie à la sortie d'un boîtier en avance.

Selon un rapport récent, Apple prépare de nouveaux iPad et iPad Pro pour les jours à venir, mais il semble que quelqu'un ait légèrement anticipé. L'utilisateur Twitter @roeeban a partagé des photos d'un nouvel étui Speck pour iPad 10e génération, disponible à la vente dès maintenant, chez le détaillant Target. Et si l'on en croit cet étui, on peut s'attendre à ce que la nouvelle tablette d'entrée de gamme intègre le support de l'Apple Pencil de 2ème génération.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Des étuis pour le nouvel iPad déjà en vente chez Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0- Roee B (@roeeban) 17 octobre 2022

L'iPad actuel ne prend en charge que l'Apple Pencil original - celui qui ne dispose pas de la recharge sans fil et doit être branché sur un port Lightning comme une saillie malheureuse. L'Apple Pencil de deuxième génération se fixe magnétiquement sur le côté d'un iPad et se recharge de cette façon, ce que semble montrer ce nouvel étui Speck.

Si les deux Apple Pencils se ressemblent, le modèle le plus récent comprend des améliorations à la fois techniques et moins techniques. En commençant par ces dernières, l'Apple Pencil de 2e génération a un bord plat, ce qui signifie qu'il ne roule pas sur la table - un énorme bonus si vous êtes fatigué de vous battre sur le sol pour le trouver. Mais l'amélioration la plus importante est la prise en charge des gestes, qui permet aux utilisateurs d'effectuer un double tapotement pour changer d'outil dans les applications. Cela peut changer la donne pour les personnes qui peignent et dessinent avec leur iPad et passent fréquemment d'un outil à l'autre.

En ce qui concerne le nouvel iPad, les autres améliorations que nous attendons déjà comprennent le passage à l'USB-C ainsi qu'une puce A14 Bionic plus rapide et un nouveau design à bords plats similaire à celui de l'iPad Pro.

Écrit par Oliver Haslam.