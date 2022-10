Les tablettes M2 iPad Pro pourraient arriver dans quelques jours

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les tablettes iPad Pro M2 mises à jour d'Apple pourraient être annoncées "dans quelques jours" selon un nouveau rapport, avec de nouveaux modèles de 11 et 12,9 pouces dans les cartes.

Le rafraîchissement de l'iPad Pro est quelque chose qu'Apple devrait faire en octobre ou novembre de toute façon, mais un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg via la newsletter Power On a Apple prêt à annoncer les tablettes "dans quelques jours." Cela signifie qu'il y a une chance que les nouveaux iPad Pros soient officiels cette semaine, un communiqué de presse étant désormais le moyen le plus probable pour Apple de les dévoiler.

Si les rumeurs sont vraies, nous pouvons nous attendre à ce qu'Apple dévoile de nouveaux modèles d'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces avec des puces M2 conçues par Apple à l'intérieur. Cela permettra une puissance de traitement et des performances globales plus rapides que la puce M1 qui se trouve à l'intérieur du modèle actuellement en vente. Des améliorations du GPU sont également probables, mais le design général ne devrait pas changer tant que ça.

Le plus grand modèle de 12,9 pouces devrait rester le seul à utiliser un écran Mini LED, tandis qu'une certaine forme de mise à niveau de la caméra est une possibilité. De vagues rumeurs font état d'une nouvelle option de recharge MagSafe inversée, qui permettrait aux utilisateurs de recharger leurs iPhones sans fil à l'arrière de la tablette. Il s'agit d'un élément aléatoire à ce stade, mais la recharge sans fil inversée est en effet quelque chose que des entreprises comme Samsung proposent sur leurs téléphones depuis des années.

Si Apple annonce effectivement de nouvelles tablettes cette semaine, nous pouvons également nous attendre à ce qu'elle confirme la date de sortie d'iPadOS 16.1, une mise à jour dont la rumeur dit déjà qu'elle sortira la semaine prochaine.

Écrit par Oliver Haslam.