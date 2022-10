Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous n'aurons plus à attendre longtemps avant qu'Apple ne publie iPadOS 16.1, la mise à jour tant attendue par les utilisateurs d'iPad. Si un rapport est correct, nous devrions l'attendre dans la semaine du 24 octobre.

Ce rapport provient de Mark Gurman, de Bloomberg, qui a déclaré sur Twitter que la mise à jour iPadOS 16.1 est "en bonne voie" pour une sortie imminente. Cela signifie que nous pourrions tous avoir la mise à jour installée dans la quinzaine, bien qu'il soit encore temps pour Apple de changer ses plans. M. Gurman note également que la version arrivera "sans nouveaux bogues ou problèmes".

La sortie de l'iPadOS 16.1 est en bonne voie pour la semaine du 24 octobre - sauf nouveaux bogues ou problèmes. Apple a toujours organisé des lancements la semaine de ses appels de résultats en octobre - Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022

La mise à jour iPadOS 16.1 est une mise à jour importante pour Apple, notamment parce qu'elle survient après que la société ait entièrement sauté l'iPadOS 16. Des problèmes pour faire fonctionner correctement des fonctionnalités comme Stage Manager ont conduit Apple à déplacer l'iPadOS 16 de sa sortie habituelle en septembre, choisissant de passer directement à l'iPadOS 16.1. La mise à jour devrait arriver en même temps qu'iOS 16.1, iOS 16 ayant été publié le 12 septembre.

La nouvelle fonction Stage Manager est une fonctionnalité importante, qui apporte pour la première fois le multitâche fenêtré à l'iPad. Mais d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de modifier les iMessages, d'annuler des e-mails, etc. sont toutes notables - et les utilisateurs d'iPad voudront les découvrir dès que possible.

Il semblerait que la sortie d'iPadOS 16.1 puisse coïncider avec un nouveau matériel. Selon les rumeurs, Apple aurait déjà de nouveaux modèles d'iPad en préparation, à l'exception des iPad Pros M2 mis à jour.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.