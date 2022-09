Apple propose Stage Manager pour les modèles d'iPad Pro non M1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsqu'Apple a annoncé sa fonction Stage Manager pour l'iPad et le MacBook Air M1 au début de l'année, elle a semblé être une nouvelle étape bienvenue dans la quête d'Apple pour faire de ses tablettes des machines de productivité.

Cette fonction vous permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps en plaçant des groupes d'applications sur le côté de l'écran pendant que vous travaillez, et de passer facilement de l'une à l'autre.

Elle était cependant réservée aux modèles d'iPad équipés de puces M1, ce qui signifie qu'il fallait disposer d'un matériel assez récent pour y avoir accès.

Aujourd'hui, la dernière version bêta d'iPadOS 16 élargit le champ d'application de la fonction Stage Manager à certaines tablettes plus anciennes, à savoir l'iPad Pro 11 pouces dans tous ses modèles, et les iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération ou plus récents.

Il est intéressant de noter que ces modèles ne seront pas en mesure d'utiliser Stage Manager lorsqu'ils sont branchés à un écran externe, ce qui constitue une limitation assez importante par rapport aux tablettes M1 qui peuvent très bien réaliser cet exploit.

Cela dit, ils perdront également la possibilité d'étendre Stage Manager à un écran externe lorsque la mise à jour sera lancée, bien qu'Apple indique qu'elle sera rétablie dans quelques mois, après que des travaux supplémentaires auront été effectués.

Il s'agit là d'un tableau intéressant pour une fonctionnalité qui a l'air très cool et qui peut être d'une grande aide lorsqu'elle fonctionne, mais qui a connu sa part de bugs depuis son lancement. Il semblerait qu'Apple soit prête à prendre le temps de la perfectionner.

Écrit par Max Freeman-Mills.