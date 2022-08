Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Apple travaillerait à la 10e génération de son iPad d'entrée de gamme, et certaines rumeurs suggèrent que la tablette sera profondément remaniée cette année.

Les rapports précédents montraient un appareil aux bords plats - comme les modèles plus récents iPad mini et iPad Air - et une double caméra arrière dans un boîtier en forme de pilule. Le bouton d'accueil Touch ID était toujours présent en bas de l'écran dans ces rapports.

-

Un rapport plus récent du site japonais Macotakara affirme que le bouton Touch ID pourrait être déplacé vers le bouton d'alimentation, comme sur les iPad Air et iPad mini. Si cela s'avère vrai - et nous le prenons avec une pincée de sel pour l'instant - les bords de l'écran de l'iPad (10e génération) deviendraient plus uniformes comme le reste de la gamme d'iPad.

Le rapport affirme également que la caméra FaceTime HD sera très différente et pourrait être déplacée sur le côté droit. Cela s'explique apparemment par le fait qu'en cas d'utilisation de fonctions comme les appels vidéo FaceTime, il est plus logique que la tablette soit en mode paysage plutôt qu'en mode portrait.

Macotakara précise à la fin du rapport que tout reste de l'ordre de la spéculation et que les détails exacts sont inconnus, nous ne pouvons donc pas le prendre comme parole d'évangile pour le moment. Il y a quelque chose à dire sur le déplacement de l'appareil photo sur le côté et cela n'aurait de sens du point de vue du design que si le bouton d'accueil Touch ID n'était plus en bas, donc ce n'est pas complètement tiré par les cheveux.

Pour l'instant, vous pouvez lire toutes les rumeurs et tous les rapports concernant l'Apple iPad (10e génération) dans notre rubrique séparée.

Écrit par Britta O'Boyle.