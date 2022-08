Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple propose un certain nombre d'iPad dans sa gamme, depuis le modèle d'entrée de gamme appelé simplement iPad, jusqu'aux modèles iPad Pro qui chantent et dansent tous ensemble. Il y a aussi l'iPad mini et l'iPad Air qui se situent au milieu de la gamme.

Nous avons vu un nouvel iPad mini en même temps que l'iPad (9e génération) est arrivé vers la fin de 2021, et nous avons vu un nouvel iPad Air plus tôt en 2022. Selon les rumeurs, l'iPad d'entrée de gamme sera rafraîchi avant la fin de l'année, parallèlement à de nouveaux modèles d'iPad Pro, dont vous pourrez prendre connaissance dans notre article séparé.

-

Nous nous concentrons ici sur l'iPad (10e génération). Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

Septembre ou octobre 2022

À partir de 319 £/329 $ ?

Apple organise généralement un événement vers le mois d'octobre pour annoncer les nouveaux iPad et les nouveaux Mac. Cela dit, l'iPad (9e génération) - le prédécesseur du modèle dont nous parlons dans cet article - a été dévoilé en même temps que l'iPad mini 6 le 24 septembre, soit un peu plus tôt que d'habitude.

Plusieurs rumeurs ont circulé sur la date de sortie de l'iPad (10e génération). Certains rapports affirment qu'il apparaîtra vers la fin du mois d'octobre, tandis que d'autres disent que nous pouvons l'attendre aux côtés des modèles de l'iPhone 14 en septembre. Pour l'instant, aucune date officielle n'a été fixée pour ces deux mois.

En termes de prix, l'iPad d'entrée de gamme (10e génération) devrait rester exactement cela, un modèle d'entrée de gamme. Le modèle de 9e génération est actuellement proposé à 329 dollars aux États-Unis et à 319 livres sterling au Royaume-Uni. Nous nous attendons à une fourchette similaire pour le modèle de 10e génération.

squirrel_widget_6087532

Bords plus plats

Touch ID

Corps plus large et plus fin

Selon les rumeurs, l'iPad d'entrée de gamme (10e génération) offrirait un design rafraîchi par rapport à son prédécesseur.

On prétend que l'appareil aura des bords plus plats, comme ceux du reste de la gamme d'iPad d'Apple, mais on s'attend à ce qu'il conserve le bouton d'accueil Touch ID en bas de l'écran plutôt que de passer au design à cadre uniforme de l'iPad Air.

Selon les rapports, l'iPad de 10e génération mesurera 248,62 x 179,50 x 6,98 mm, ce qui est légèrement plus mince et plus large que son prédécesseur, qui mesure 250,6 x 174,1 x 7,5 mm.

Il est également prévu qu'il soit équipé d'une double caméra arrière dans un boîtier en forme de pilule au lieu d'un seul capteur, ce qui est intéressant étant donné que même l'iPad Air et l'iPad mini ont un seul capteur.

Écran de 10,5 pouces

True Tone

Compatibilité Apple Pencil

Selon les rumeurs, l'iPad (10e génération) aura un écran plus grand que son prédécesseur, qui offre un écran Retina de 10,2 pouces avec une résolution de 2160 x 1620 pixels, soit une densité de pixels de 264 ppi.

Selon un rapport, l'écran sera étendu à 10,5 pouces - ce qui correspond à l'iPad Air (2022). Rien n'a été détaillé sur la résolution, mais nous nous attendons à ce que l'iPad de 10e génération prenne en charge True Tone, ainsi que l'Apple Pencil.

Avec un bord plus plat, il est possible que l'iPad (10e génération) propose une bande magnétique sur le côté, comme l'iPad Air, qui permet de fixer et de charger l'Apple Pencil de deuxième génération sur le côté.

Puce A14 ?

64/128 Go de stockage

USB-C ?

Il est dit que l'iPad (10e génération) fonctionnera avec la puce A14 Bionic, ce qui est logique car il s'agirait d'une mise à niveau par rapport à la 9e génération, mais d'un pas en arrière par rapport à l'iPad Air qui fonctionne avec la puce M1. C'est la même puce que celle des modèles iPhone 12 et iPad Air (2020).

Nous n'avons pas encore entendu de rapports sur les options de stockage de l'iPad de 10e génération, bien que le modèle de 9e génération commence à 64 Go, avec une option de 256 Go également. Il ne serait pas trop surprenant qu'Apple s'en tienne à ce modèle afin de limiter les coûts, même si nous aimerions voir 128 Go comme modèle de base pour le même prix.

Des rapports ont affirmé que l'iPad (10e génération) passera de la technologie Lightning à l'USB Type-C pour la recharge, ce qui est possible. Mais rien n'est encore certain.

En termes d'autres matériels, nous nous attendons à ce qu'un Smart Connector soit à nouveau présent sur le modèle de 10e génération, comme il l'était sur le modèle de 9e génération. Nous nous attendons également à ce que la caméra FaceTime HD de 12 mégapixels soit à nouveau présente, ce qui permettra d'utiliser des fonctions telles que la fonction Centre Stage.

La rumeur veut que la prise casque de 3,5 mm soit supprimée sur l'iPad de 10e génération, mais là encore, rien n'est confirmé pour le moment.

iPadOS 16

Ne prendra pas en charge certaines fonctionnalités

L'iPad d'Apple (10e génération) sera compatible avec iPadOS 16 lorsqu'il sera lancé plus tard dans l'année. Il offrira donc la même expérience utilisateur que les autres iPad du portefeuille de la société, même s'il sera privé de quelques fonctionnalités.

Par exemple, Stage Manager n'est compatible qu'avec les puces M1. Donc, à moins que l'iPad (10e génération) ne soit équipé de la puce M1 - ce qui est peu probable car cela le place au même niveau que l'iPad Air - il ne pourra pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Il y a cependant beaucoup d'autres fonctionnalités qui seront intégrées au logiciel, que vous pouvez lire dans notre article séparé.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur l'iPad d'entrée de gamme (10e génération).

Selonun billet de blog de Lanzuk sur Naver, l'iPad d'entrée de gamme pourrait être annoncé à la "fin du mois d'octobre".

Quel iPad Apple vous convient le mieux ? iPad mini contre iPad contre iPad Air contre iPad Pro Par Britta O'Boyle · 10 Mars 2022 Apple iPad mini vs iPad vs iPad Air vs iPad Pro - notre guide des différences entre les anciens et les nouveaux iPads pour vous aider à décider

Digitimes (via MacRumours) a rapporté plusieurs détails sur l'iPad de 10e génération, notamment l'idée de son lancement en septembre.

MySmartPrice a publié des rendus de CAO de ce qui devrait être le design du prochain iPad d'entrée de gamme.

Écrit par Britta O'Boyle.