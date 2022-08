Apple pourrait organiser un événement en octobre pour les nouveaux iPads

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait organiser un événement en septembre pour le lancement des modèles d'iPhone 14 et de l'Apple Watch Series 8, mais un rapport suggère que nous pouvons également nous attendre à ce qu'un événement ait lieu en octobre.

Un billet de Lanzuk sur le blog coréen Naver a affirmé que la 10e génération de l'iPad d'entrée de gamme pourrait être annoncée à la "fin du mois d'octobre", aux côtés de nouveaux modèles d'iPad Pro.

-

L'information proviendrait d'une source du fabricant chinois et, outre la date de sortie, le billet mentionne également certaines différences de conception que nous pouvons attendre du prochain iPad d'entrée de gamme.

Il est dit qu'il offrira un design plus fin comme l'iPad mini, avec une "forme carrée", bien que nous soupçonnions qu'il s'agit d'une référence aux bords plats que le reste de la gamme d'iPad offre maintenant, sauf pour le modèle d'entrée de gamme.

Le post suggère également que le modèle de 10e génération supprimera la prise casque de 3,5 mm, passera à l'USB-C pour le chargement et offrira un écran plus grand que son prédécesseur. Il est également affirmé qu'il aura une caméra arrière saillante et les rumeurs précédentes ont suggéré que ce sera une double caméra arrière cette fois-ci.

Enfin, le message de Lanzuk indique que l'iPad (10e génération) fonctionnera avec la puce A14 Bionic, tandis que les modèles iPad Pro devraient proposer la puce M2.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, bien qu'Apple organise généralement un événement en octobre pour les iPad et les Mac, de sorte que cette rumeur n'est pas trop exagérée. En ce qui concerne les changements de conception, nous en avons déjà entendu parler, alors nous devrons attendre et voir, mais cela pourrait être une bonne année pour l'iPad d'entrée de gamme.

Écrit par Britta O'Boyle.