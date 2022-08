Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer ses prochains modèles d' iPhone et d'Apple Watch en septembre, mais l'entreprise travaillerait également sur un nouvel iPad d'entrée de gamme et un iPad Pro M2.

De nombreuses rumeurs ont circulé au sujet de l'iPad Pro avec puce M2, mais le dernier rapport se concentre sur l'iPad d'entrée de gamme, qui en sera à sa 10e génération cette année.

MySmartPrice a mis la main sur des rendus CAO de l'appareil provenant d'un fabricant de boîtiers et, bien qu'ils montrent des bords épais similaires autour de l'écran et le bouton d'accueil Touch ID restant, plutôt que les bords uniformes que nous avons vus sur les derniers iPad Air et iPad mini, il y a quelques différences à noter.

Il semble que l'iPad de 10e génération pourrait présenter des bords plus plats que son prédécesseur, ce qui lui conférerait un aspect similaire à celui du reste de la gamme iPad. Un écran plus grand est également attendu et il serait plus large, bien que plus mince que le modèle de 9e génération, mesurant 248,62 x 179,50 x 6,98 mm.

Les rendus montrent également l'iPad (10e génération) avec une seule caméra arrière et un flash dans un boîtier en forme de pilule à l'arrière, ce qui serait un changement par rapport au modèle de 9e génération qui n'a qu'une seule caméra arrière. Sinon, les grilles des haut-parleurs sont positionnées en bas, de part et d'autre du port de charge, bien qu'il ne soit pas clair actuellement si le port sera Lightning ou USB Type-C.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais si ces rendus sont exacts, il sera bon de voir le modèle de base de l'iPad passer au design à bords plats que nous avons vu sur le reste du portefeuille de produits d'Apple.

Écrit par Britta O'Boyle.