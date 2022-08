Apple va retarder la sortie de l'iPadOS 16 jusqu'en octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'iPadOS 16 d'Apple a été retardé et ne sortira pas en même temps qu'iOS 16 cette année, a-t-on affirmé.

Depuis le lancement d'iPadOS en 2019, le logiciel pour iPad est arrivé dans sa forme finale en même temps que le logiciel iOS pour iPhone. Selon Mark Gurman de Bloomberg cependant, "des personnes ayant une connaissance du sujet" ont déclaré que ce ne sera pas le cas pour cette année.

Il est dit que si iOS 16 sera lancé à la période habituelle, c'est-à-dire en septembre, au moment de la sortie des nouveaux modèles d'iPhone, iPadOS 16 n'apparaîtra pas avant octobre.

Selon M. Gurman, ce retard est en partie dû à certaines des nouvelles fonctionnalités multitâches ambitieuses prévues dans la version du logiciel. Stage Manager - dont vous pouvez lire tous les détails dans notre article séparé - a fait l'objet de quelques critiques pendant la phase bêta de l'iPadOS 16, avec des suggestions d'interface confuse et de manque de support.

M. Gurman indique également que ce retard permettrait au logiciel iPadOS 16 d'être publié à peu près en même temps que les nouveaux iPad, qui apparaissent généralement en octobre. Selon les rumeurs, Apple sortira un nouvel iPad Pro avec une puce M2, ce qui serait logique étant donné que le dernier iPad Air offre actuellement la même puce que l'iPad Pro.

Il y aurait également un nouvel iPad d'entrée de gamme à venir cette année, avec USB Type-C pour la recharge, comme l'iPad Air (2022).

Gurman a déclaré dans sa dernière newsletter Power On que le retard du logiciel iPadOS 16 n'est pas une mauvaise chose, ce avec quoi nous sommes d'accord. Il est préférable qu'il soit correct et fonctionne correctement, et il est logique de lancer iPadOS 16 en même temps que macOS Ventura lorsque Stage Manager est une fonctionnalité clé.

Cela posera toutefois quelques problèmes, car certaines fonctionnalités d'iOS 16 ne fonctionneront probablement pas correctement avec les iPads avant l'arrivée d'iPadOS 16, comme la fonction Unsend Messages, la photothèque partagée iCloud et la possibilité de transférer des appels FaceTime entre appareils.

M. Gurman a déclaré que watchOS 9 sera toujours lancé en même temps qu'iOS 16 en septembre. Vous pouvez lire tout ce qui concerne les différentes builds logicielles et les fonctionnalités qu'elles apportent toutes dans notre tour d'horizon séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.