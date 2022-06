Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple pourrait mettre à jour son modèle de base d'iPad avec l'USB-C cet automne. C'est exact : La société de Cupertin pourrait enfin abandonner le port Lightning, vieux de dix ans, sur sa tablette d'entrée de gamme, rapporte 9to5Mac.

Apple propose déjà l'USB-C sur ses modèles d'iPad les plus récents, ce qui permet de brancher la tablette directement sur des écrans et d'obtenir des transferts de données plus rapides avec d'autres périphériques. Gardez à l'esprit que l'iPad de base actuel (9e génération) est la dernière tablette Apple à proposer la technologie Lightning. C'est également la dernière à proposer un bouton d'accueil et quelques autres fonctionnalités qui commencent à être un peu dépassées.

Selon les rumeurs, le nouvel iPad de base qui arrivera plus tard dans l'année bénéficiera de mises à niveau supplémentaires, au-delà de l'USB-C, cependant. Par exemple, il pourrait être doté d'un écran plus grand avec la même résolution que celle de l'iPad Air. Il pourrait également être équipé de la puce A14 Bionic de l'iPad Air de quatrième génération. On parle même de l'arrivée de la 5G sur les modèles cellulaires.

On ne sait toujours pas si Apple va rafraîchir le design de l'iPad de base plus tard cette année. Certains aimeraient également voir un support pour le Magic Keyboard ou le Pencil de deuxième génération.

Meilleure tablette 2022 : les meilleures tablettes d'Apple, Amazon, Samsung et autres Par Conor Allison · 15 Juin 2022

Pour en savoir plus sur les différents iPad disponibles, y compris ceux qui sont les meilleurs à acheter en ce moment, consultez le guide de Pocket-lint : Quel iPad Apple est le meilleur pour vous ?

Écrit par Maggie Tillman.