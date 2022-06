Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La rumeur veut qu'Apple mette à jour ses tablettes iPad Pro avant la fin de l'année, mais le dernier rapport suggère que la société prévoit également un nouveau facteur de forme dans son portefeuille de tablettes.

L'analyste des écrans Ross Young a tweeté que des sources de la chaîne d'approvisionnement ont confirmé qu'un iPad Pro de 14,1 pouces est en cours de développement. Il est dit que la tablette sera équipée de Mini LED et offrira la technologie ProMotion de la société.

M. Young indique dans son tweet qu'il n'est pas certain de la date de sortie, mais que 2023 est " plus probable " que plus tôt.

Apple a présenté pour la première fois l'iPad Pro de 12,9 pouces en 2015 et il en est maintenant à sa cinquième génération. Cependant, il n'a pas été mis à jour depuis mai 2021 et, bien que les rumeurs concernant une tablette plus grande semblent maintenant en cours, une sixième génération de l'iPad Pro 12,9 pouces devrait toujours être lancée en septembre ou octobre de cette année, aux côtés du modèle 11 pouces.

On ne sait pas actuellement ce que l'iPad Pro de 14,1 pouces offrira en termes de matériel, bien que nous nous attendions à ce qu'il offre un design et des spécifications similaires aux modèles iPad Pro actuels, y compris Face ID, mais à plus grande échelle.

À tout le moins, il offrira sans doute un design premium et une puce puissante. D'ici 2023, cela pourrait être le M4, mais pour l'instant, ce ne sont que les détails de l'écran qui ont fait l'objet de rumeurs.

Écrit par Britta O'Boyle.