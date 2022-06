Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a présenté en avant-première ses derniers logiciels pour iPhone, Apple Watch, Mac et iPad lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC ) au début du mois de juin.

De nombreuses fonctionnalités seront disponibles sur votre iPhone dans le courant de l'année avec iOS 16 et quelques fonctionnalités supplémentaires seront disponibles sur votre Apple Watch avec watchOS 9, mais quelques nouvelles fonctionnalités seront également disponibles sur l'iPad avec iPadOS 16.

Voici tout ce que vous devez savoir sur iPadOS 16, notamment sa date de sortie prévue, les fonctionnalités qu'il apportera à votre iPad, la façon dont vous pouvez l'essayer et les modèles d'iPad compatibles.

Date de dévoilement : 6 juin 2022

juin 2022 Date de sortie : Septembre 2022 (à confirmer)

Apple a annoncé la prochaine mise à jour logicielle majeure pour l'iPad lors de la WWDC sous la forme d'iPadOS 16. L'avant-première a été révélée le 6 juin 2022, avec la bêta pour développeurs disponible en téléchargement dès maintenant. La version bêta publique sera disponible à partir de juillet 2022, et iPadOS 16 sera ensuite publié dans son format officiel "cet automne".

Il est probable que "cet automne" soit septembre 2022, environ une semaine après que les prochains modèles d' iPhone et d'Apple Watch soient révélés. Il n'y a pas encore de date spécifique pour ces appareils, mais sur la base des modèles de sortie précédents, nous prévoyons que ce lancement aura lieu le 13 septembre, donc nous nous attendons à voir la sortie de l'iPadOS 16 autour du 20 septembre 2022. Rien n'est confirmé pour l'instant.

La bêta pour développeurs d'iPadOS 16 est disponible en téléchargement dès maintenant, mais la bêta publique ne l'est pas encore. Elle devrait l'être en juillet 2022 et lorsqu'elle le sera, sa mise en route devrait prendre environ cinq minutes.

Vous devrez d'abord rejoindre le programme de logiciels bêta d'Apple, après quoi vous pourrez installer toutes les bêtas disponibles pour les tester, y compris iOS 16 et watchOS 9. Nous avons un guide qui explique comment installer une bêta publique d'iPadOS si vous avez besoin d'une aide supplémentaire lorsqu'elle sera disponible.

Apple propose généralement plusieurs années de mises à jour logicielles pour ses appareils, plus que la plupart des fabricants Android. Si votre iPad ne figure pas dans la liste, c'est probablement parce que son matériel n'est pas assez puissant pour exécuter certaines des fonctionnalités. Il peut arriver que votre iPad soit compatible avec le logiciel mais pas avec certaines fonctionnalités.

Voici la liste complète des iPads compatibles avec iPadOS 16 lorsqu'il sera lancé plus tard dans l'année :

iPad Pro (tous les modèles)

iPad Air (3e génération et versions ultérieures)

iPad (5ème génération et ultérieur)

iPad mini (5ème génération et ultérieures)

Voici toutes les fonctionnalités qui seront disponibles sur votre iPad dans le courant de l'année. Malheureusement, l'iPad ne dispose pas des fonctionnalités de l'écran de verrouillage que l'iPhone obtiendra avec iOS 16, mais il bénéficie de la plupart des fonctionnalités d'iOS 16 et de quelques autres.

Une fonctionnalité appelée Stage Manager arrivera avec iPadOS 16, permettant d'avoir des fenêtres qui se chevauchent dans une seule vue - comme sur Mac - pour la première fois sur iPad, tout en permettant également de redimensionner les fenêtres et de passer d'une application à l'autre d'un seul toucher. Jusqu'à quatre apps peuvent être ouvertes en même temps.

Vous pouvez lire tout ce qui concerne Stage Manager dans notre article séparé afin d'obtenir des informations détaillées sur ce qu'il permet de faire. Il s'agit de l'un des plus grands changements apportés à l'iPad avec iPadOS 16.

Photos fait l'objet de quelques modifications, dont la photothèque partagée iCloud qui vous permet de partager facilement des photos et des vidéos avec cinq autres personnes. Vous pourrez choisir ce que vous souhaitez inclure en fonction de la date de début ou des personnes figurant sur les photos, et chacun dispose des mêmes autorisations pour ajouter, modifier et supprimer des photos dans la bibliothèque partagée.

Il y aura même un bouton dans l'application appareil photo qui vous permettra de prendre une photo et de l'ajouter directement à la photothèque partagée.

Avec iPadOS 16, vous pourrez modifier un message dans iMessage jusqu'à 15 minutes après son envoi. Vous pourrez également annuler l'envoi d'un message et marquer tout fil de messages comme non lu.

Parmi les autres changements apportés à Messages, citons l'ajout de SharePlay - auparavant réservé à FaceTime - qui vous permet de regarder quelque chose directement dans Messages en synchronisation avec un ami, tout en poursuivant votre conversation par message.

En outre, vous pourrez partager des notes, des présentations, des rappels, des groupes d'onglets Safari et bien plus encore dans Messages avec iPadOS 16 pour commencer à collaborer instantanément et voir les mises à jour des projets partagés dans le fil de discussion.

Il y a un certain nombre de changements dans Mail, y compris la possibilité de programmer des emails et de désenvoyer des emails. La recherche sera également améliorée avec iPadOS 16 et Mail vous alertera si vous oubliez une pièce jointe.

iPadOS 16 apporte quelques mises à jour en matière de confidentialité et de sécurité. Les photos cachées et les albums de photos récemment supprimées seront verrouillés par défaut et vous pourrez également verrouiller une note avec Face ID, Touch ID ou votre mot de passe, plutôt que de devoir vous souvenir d'un mot de passe différent.

Avec iPadOS 16, une fonctionnalité appelée Passkeys arrive dans Safari et offre un moyen plus sûr et plus facile de se connecter. L'arrivée des groupes d'onglets partagés vous permet de partager des onglets et des signets, d'envoyer des messages et de lancer FaceTime directement depuis Safari.

iPadOS 16 apportera enfin l'application Météo de l'iPhone sur l'iPad, offrant des mises à jour minute par minute, des prévisions à 10 jours et des détails sur la qualité de l'air, les prévisions locales et plus encore en touchant les modules de prévision.

Une fonctionnalité appelée Display Scaling Mode arrive sur l'iPad avec iPadOS 16, vous permettant de modifier la résolution de votre affichage pour faire tenir davantage sur l'écran. En augmentant la densité de pixels de l'affichage, vous pouvez afficher plus de choses dans vos applications, ce qui est utile lorsque vous utilisez la vue fractionnée.

L'iPad Pro de 12,9 pouces sera également en mesure d'afficher la couleur de référence pour les normes de couleur populaires, ainsi que les formats vidéo SDR et HDR avec iPadOS 16.

Les jeux font également l'objet d'une mise à jour avec l'iPadOS 16, avec un tableau de bord Game Center redessiné qui vous permet de voir comment vos amis se débrouillent et de rivaliser avec leur meilleur score. SharePlay fait également son apparition dans les jeux avec l'iPadOS 16, vous permettant de rejoindre et de jouer ensemble. Au cours d'une partie multijoueur utilisant Game Center, vous pourrez lancer une session SharePlay et faire participer vos amis en toute simplicité.

Quelques mises à jour sont prévues pour Live Text, notamment la possibilité de mettre en pause une vidéo sur n'importe quelle image contenant du texte à copier, traduire, consulter et partager. Il existe également des actions rapides qui facilitent l'appel de numéros de téléphone, la visite de sites Web, la conversion de devises et la traduction de langues.

Pour la fonction Visual Look Up - qui est une excellente fonctionnalité - vous pourrez soulever le sujet d'une image, ou isoler un sujet en supprimant l'arrière-plan.

L'app Home a été remaniée pour iPadOS 16 avec un nouvel onglet Home pour naviguer facilement dans les appareils de maison intelligente, ainsi qu'une nouvelle vue multi-caméras et de nouvelles catégories pour le climat, les lumières et la sécurité. La compatibilité avec la matière sera également disponible.

Plusieurs mises à jour sont prévues pour le Partage familial avec iPadOS 16, notamment une gestion plus facile des comptes enfants. Il y aura une liste de contrôle familiale qui offrira des conseils et des suggestions pour tirer le meilleur parti du Partage familial, comme la mise à jour des paramètres des enfants lorsqu'ils grandissent. Il y aura également une option de démarrage rapide pour configurer facilement un nouvel iPhone ou iPad pour votre enfant avec tous les contrôles parentaux appropriés déjà en place.

Freeform est une application de productivité qui sera lancée dans le courant de l'année et qui vous permettra de dessiner et de prendre des notes avec l'Apple Pencil, de partager des fichiers et d'insérer des liens web, des documents, des vidéos et des fichiers audio. Vous pourrez inviter des collaborateurs, partager un lien et commencer à travailler ensemble immédiatement. Au fur et à mesure que les collaborateurs ajoutent des réflexions et des compléments, vous pouvez voir les modifications en temps réel.

FaceTime a bénéficié d'une importante mise à jour dans iPadOS 15, mais iPadOS 16 apporte Handoff. Cela signifie que vous pouvez basculer entre votre Mac, votre iPhone et votre iPad d'un simple toucher, et qu'un casque Bluetooth connecté bascule également.

Écrit par Britta O'Boyle.