iPadOS 16 présenté à la WWDC avec une foule de nouvelles fonctionnalités

(Pocket-lint) - Apple a annoncé certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour l'iPad dans la prochaine version de son système d'exploitation. Son iPadOS 16 sera doté d'une foule d'outils et d'utilitaires supplémentaires.

La collaboration en est une, qui permet à l'utilisateur de collaborer plus facilement à partir d'applications. Un groupe apparaît dans la barre d'outils d'une application et d'un document pris en charge, et vous pouvez lancer un appel FaceTime avec tous les membres du groupe sans avoir à quitter l'application.

En outre, vous pouvez partager des documents et des projets à partir d'un groupe FaceTime. Le système fonctionnera principalement dans les applications d'Apple, telles que Safari et Notes, mais les développeurs tiers pourront également l'intégrer à leurs propres applications grâce à une nouvelle API.

Le jeu est également stimulé, avec l'ajout de l'"Activité" au tableau de bord du Game Center pour vous permettre de savoir à quoi jouent vos amis. La fonction SharePlay sera également disponible pour les jeux prenant en charge le Game Center, afin que vous puissiez jouer ou regarder avec d'autres personnes.

Une tonne d'ajustements mineurs ont été ajoutés à l'iPadOS 16, notamment l'annulation et le rétablissement à l'échelle du système.

Le mode Référence sera également disponible sur les iPad Pro dotés d'un écran Liquid Retina, afin de garantir que l'espace colorimétrique est aussi précis que possible pour les professionnels.

Et, grâce à la puce M1 de l'iPad Air et de l'iPad Pro, une autre nouvelle fonctionnalité Mac est également disponible : Stage Manager.

Il permet à un utilisateur d'exécuter huit applications dans des fenêtres différentes, avec un dock visible des applications utilisées sur la gauche et l'application principale en cours d'exécution au milieu. Il est même possible de superposer les fenêtres et de glisser entre elles.

La version grand public d'iPadOS 16 ne sera pas publiée avant l'automne, mais la version bêta publique sera disponible en juillet.

Écrit par Rik Henderson.