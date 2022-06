Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des détails sur iPadOS 16 ont filtré avant la WWDC 2022.

Apple doit tenir sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference dans quelques jours. Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que la société de Cupertino dévoilera une mise à jour logicielle majeure pour l'iPad lors de cet événement. Cette mise à jour, iPadOS 16, permettra aux tablettes d'Apple de fonctionner davantage comme des ordinateurs portables. Plus précisément, la mise à jour introduira une nouvelle interface multitâche avec davantage d'options de redimensionnement. Actuellement, vous pouvez utiliser les applications en plein écran ou côte à côte en vue fractionnée. La fonction "Slide Over" permet également d'afficher une version plus étroite d'une troisième application.

Mais la prochaine mise à jour d'iPadOS permettra de passer plus facilement d'une application à l'autre et de voir celles que vous avez ouvertes.

Indépendamment du rapport de Bloomberg, Steve Troughton-Smith a repéré un code qui suggère qu'Apple pourrait autoriser des fenêtres entièrement redimensionnables dans iPadOS.

Je sais qu'il vaut mieux ne pas s'enthousiasmer pour les améliorations apportées à l'iPad, car nous avons été échaudés tant de fois...



Mais WebKit vient d'ajouter une infrastructure pour un " mode multitâche " sur iOS qui ressemble fort à une bascule système permettant de redimensionner librement les fenêtres https://t.co/NBNGhHiaxB- Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 26 mai 2022

Gurman a précédemment déclaré qu'iOS 16 pour iPhone ajoutera des fonctions de santé, des notifications améliorées, de nouvelles fonctions iMessage, la prise en charge des écrans toujours allumés et un écran de verrouillage rafraîchi avec des widgets.

