(Pocket-lint) - Apple a rafraîchi son portefeuille d'iPad avec l' iPad Air en mars 2022, doté de la même puce que les modèles d'iPad Pro à partir de 2021.

Avec les deux gammes offrant pas mal de similitudes , qu'apporteront les prochains modèles d'iPad Pro à la fête pour se différencier à nouveau, et être à la hauteur de leur appellation "Pro" ?

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur les modèles iPad Pro 2022 de nouvelle génération.

Octobre 2022 ?

L'Apple iPad Pro 11 pouces et l' iPad Pro 12,9 pouces ont été dévoilés en mai 2021, bien qu'il n'y ait pas de chronologie spécifique avec les modèles iPad Pro comme c'est le cas avec l' iPhone par exemple.

L'iPad Pro de 4e génération a été annoncé en mars 2020 par exemple, tandis que la 3e génération a été annoncée en novembre 2018. Le modèle principal n'étant pas un mois de lancement spécifique en tant que tel, mais plus que les générations sont lancées à un an d'intervalle, il est possible que nous pourrait voir la 6e génération vers la fin de 2022.

Apple organise généralement un événement ou quelques événements à l'automne, généralement vers septembre et octobre, nous ne serions donc pas surpris de voir les prochains modèles d'iPad Pro révélés à ce moment-là. Pour l'instant, rien n'est officiel, et ce ne le sera pas avant plusieurs mois.

En termes de prix, l' iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ aux États-Unis et 749 £ au Royaume-Uni , tandis que l' iPad Pro 12,9 pouces commence à 1099 $ aux États-Unis et 999 £ au Royaume-Uni . Nous nous attendrions à un stade similaire pour les nouveaux modèles.

Similaire aux modèles 2021

Alliage de titane?

Triple caméra arrière

Cadres plus fins

Les rumeurs suggèrent que les iPad Pro de nouvelle génération ressembleront assez à leurs prédécesseurs, bien qu'il ait été dit qu'ils pourraient être construits en alliage de titane pour une meilleure durabilité et une résistance supérieure aux rayures et comporter des cadres plus minces autour de l'écran.

Sinon, il semble que nous puissions nous attendre à des bords plats et à une encoche en haut de l'écran pour permettre l' identification du visage et la caméra frontale. On parle cependant d'un objectif de caméra supplémentaire, avec des rendus suggérant une triple caméra arrière dans un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur droit.

Tailles 12,9 pouces / 11 pouces

Mini-LED sur les deux

Parlons aussi d'OLED LTPO

Il y a eu un certain nombre de rumeurs contradictoires concernant les écrans de la prochaine génération d'iPad Pro. Certaines rumeurs suggèrent que le modèle 12,9 pouces et le modèle 11 pouces passeront aux écrans OLED LTPO, tout en continuant à offrir ProMotion et un taux de rafraîchissement variable .

D'autres rumeurs disent que le 12,9 pouces restera tel quel avec son écran mini-LED, tandis que le modèle 11 pouces passera au mini-LED pour correspondre au modèle plus grand, sans opter pour l'OLED cette fois-ci.

Quoi qu'il en soit, on s'attend à ce que le dimensionnement se poursuive, avec un modèle de 12,9 pouces et un modèle de 11 pouces.

Puce M2

Jusqu'à 2 To de stockage

MagSafe

Sur la base des fuites jusqu'à présent, les modèles d'iPad Pro de nouvelle génération seront livrés avec la puce M2 dont on parle depuis longtemps. On pense que cette puce offrira le même processeur à huit cœurs que la puce M1, mais sera plus rapide grâce à un nouveau processus de fabrication de 4 nanomètres.

Il est également dit que les prochains modèles d'iPad Pro seront équipés de MagSafe , comme les modèles iPhone 12 et iPhone 13 . Si tel est le cas, nous nous attendons à voir un certain nombre d'accessoires pour profiter de la fonctionnalité, peut-être comme un support pour permettre aux modèles d'iPad Pro d'être utilisés comme écran avec un clavier et une souris ou un trackpad Bluetooth, par exemple .

Pas grand-chose d'autre n'a été mentionné en termes de matériel, mais comme les modèles iPad Pro actuels sont disponibles dans des options de stockage de 128 Go à 2 To, nous nous attendons à la même chose pour tous les nouveaux modèles.

Triple arrière ?

Capteur LiDAR

Une triple caméra arrière a été revendiquée pour l'arrière des prochains modèles d'iPad Pro, ce qui serait une légère mise à niveau par rapport aux modèles actuels, qui n'ont que deux objectifs.

La fuite suggérant le système à triple caméra ne spécifiait pas la composition des objectifs, mais indiquait qu'un capteur LiDAR était attendu. Si un système à triple caméra devait apparaître, nous nous attendrions à une configuration similaire aux modèles iPhone 13 Pro avec un capteur principal, un capteur ultra large et un capteur téléobjectif.

Sur le devant, il est probable que nous continuerons à voir au moins le capteur de 12 mégapixels, avec des fonctionnalités comme Center Stage .

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur les prochains modèles d'iPad Pro 2022.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé dans sa newsletter Power On du 27 mars qu'il s'attend à ce que les prochains modèles d'iPad Pro soient lancés à l'automne et soient livrés avec la puce M2 dont on parle depuis longtemps.

Le leaker @dylandkt a tweeté que l'iPad Pro 11 pouces devrait bénéficier d'une mise à niveau vers un écran mini-LED comme le modèle 12,9 pouces en 2022. Le compte Twitter a cependant été supprimé depuis.

Des images divulguées partagées par le site Web chinois MyDrivers , ont suggéré que le prochain modèle Apple iPad Pro comportera une encoche d'affichage pour accueillir les capteurs orientés vers l'avant, une configuration à trois caméras à l'arrière, des cadres plus minces et un design similaire à la série iPhone 13 d'Apple.

Malgré les rapports indiquant qu'Apple étendrait la mini-LED à l'iPad Pro 11 pouces et peut-être même à un iPad Air mis à niveau tout au long de 2022, les experts en affichage et les initiés identifient maintenant 2023 à 2024 comme l'année où Apple apportera finalement l'OLED à l'iPad - très probablement à partir du modèle 12,9 pouces.

Un rapport de l'analyste Apple fiable Ming-Chi Kuo indique que la société a finalement décidé de se concentrer sur la mise en œuvre de mini-LED sur l'ensemble de la gamme, au lieu de passer à OLED.

