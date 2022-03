Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a récemment rafraîchi son portefeuille iPad avec l'iPad Air doté du même processeur M1 que les modèles iPad Pro , mais le dernier rapport suggère que les deux gammes ne partageront pas de similitudes trop longtemps.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé dans sa dernière newsletter Power On qu'il s'attend à ce que les prochains modèles d'iPad Pro soient lancés à l'automne et soient livrés avec la puce M2, offrant une mise à niveau de puissance sur les modèles iPad Pro actuels et le nouvel iPad Air. .

Gurman - qui a de très bons antécédents concernant les appareils Apple - suggère également que les prochains modèles d'iPad Pro seront équipés de la technologie de charge inductive MagSafe de la société - une fonctionnalité proposée sur les modèles iPhone 12 et iPhone 13 .

Pour le moment, il n'est pas clair si les modèles d'iPad Pro verront des changements de conception en plus de l'augmentation de puissance attendue. Ils offrent actuellement des cadres très fins autour de l'écran et une encoche en haut pour accueillir Face ID . L'iPad Air et l'iPad mini ont tous deux des cadres super minces autour de l'écran, imitant les modèles d'iPad Pro, mais ils n'ont pas d'encoche et d'identification de visage, offrant à la place Touch ID dans le bouton d'alimentation.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs sur la puce M2, bien qu'elle ait le même processeur à huit cœurs que la puce M1, mais qu'elle soit plus rapide grâce à un nouveau processus de fabrication de 4 nanomètres.

En règle générale, Apple organise un événement en octobre pour les iPad, nous nous attendons donc à ce que les nouveaux modèles d'iPad Pro apparaissent à cette époque.

Écrit par Britta O'Boyle.