(Pocket-lint) - L' iPad Air 2022 est sorti vendredi dernier, le 18 mars, et les précommandes ont commencé à arriver dans le monde entier.

Cependant, ils ont été rapidement suivis de rapports selon lesquels la qualité de fabrication n'est pas aussi bonne que celle du modèle précédent d' Apple . En effet, certains propriétaires se sont plaints que leur nouvel iPad craquait de manière audible lorsqu'il était utilisé en dehors d'un étui de protection.

Nous devons admettre que nous n'avons pas rencontré de tels problèmes avec le modèle que nous avons examiné récemment, mais un fil Reddit est apparu avec un certain nombre de plaintes.

"J'ai commandé et reçu aujourd'hui deux iPad Air 2022 bleus et je suis un peu choqué", a écrit l'utilisateur mezzox3312. "La plaque arrière en aluminium est beaucoup plus fine que sur l'iPad 4 que j'ai également. Vous pouvez presque sentir la batterie à travers la plaque lorsque vous tenez l'appareil. Les deux iPad ont la même sensation et font des grincements lorsque vous les tenez."

Le message a été suivi par un autre utilisateur, PalmTree888, qui a également mis en ligne une vidéo sur YouTube Shorts d'un nouvel iPad ayant le même problème. Vous pouvez le voir ici .

Plusieurs autres ont également indiqué que leurs nouveaux modèles d'iPad Air semblaient plus fragiles que la variante 2020. Cependant, il y avait aussi d'autres déclarant que le même appareil leur convenait.

Il convient donc de noter qu'il se peut qu'un lot défectueux ait été reçu par certains utilisateurs et que la majorité s'avère être correcte. Comme nous l'avons dit plus haut, nous n'avons pas rencontré le même problème nous-mêmes.

De plus, si votre iPad Air grince ou se déplace de quelque manière que ce soit, nous vous recommandons de contacter le service client Apple ou votre Genius Bar local.

Écrit par Rik Henderson.