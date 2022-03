Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé un iPad Air de cinquième génération - qui fonctionne sur la même puce M1 que les modèles iPad Pro et prend également en charge la connectivité 5G.

Révélée dans le cadre de l'événement « Peek Performance » d'Apple le 7 mars, la société affirme que la nouvelle tablette fait un grand bond en avant par rapport aux modèles Air précédents.

L'appareil de 10,9 pouces commence à 599 $ / 569 £ / 699 € et est disponible en précommande ici avant sa date de mise en vente du 18 mars. Il est également disponible en cinq finitions différentes - gris sidéral, starlight, rose, violet et bleu - avec un stockage de 64 Go ou 256 Go.

L'augmentation des performances annoncée, bien sûr, est en grande partie due à l'introduction de la puce M1, qui, selon Apple, offre une augmentation de 60% des performances par rapport à l' iPad Air 4 . Le GPU à 8 cœurs, note également la société, garantit que les graphiques peuvent être livrés deux fois plus rapidement que sur le modèle 2020.

Pour ceux qui optent pour le modèle Wi-Fi et cellulaire de l'iPad Air 5 (disponible à partir de 749 $ / 719 £ / 869 €), il pourra également exploiter les pouvoirs cellulaires de la 5G. Cela donne un coup de pouce crucial à ceux qui veulent une ardoise qui peut atteindre une connectivité maximale en déplacement sans atteindre le prix demandé de l'iPad Pro.

Apple

Et tandis que les sauts de performances et la prise en charge de la 5G sont les ajouts phares de la nouvelle génération, il y a quelques autres choses qu'Apple a laissées là-dedans.

Une caméra frontale de 12 mégapixels est également présente et, compte tenu de sa prise en charge de Center Stage , signifie désormais que tous les modèles d'iPad offrent la possibilité à la caméra de garder l'utilisateur dans la prise de vue lorsqu'il se déplace. Cela s'ajoute également à l'appareil photo 12MP à l'arrière de l'iPad Air, qui permet la vidéo 4K, la numérisation de documents et la prise en charge AR.

Fait intéressant, le port USB-C est désormais également deux fois plus rapide que la génération précédente, permettant également des transferts de données jusqu'à 10 Gbps. Cela devrait garantir que les importations de fichiers vidéo ou photo volumineux sont maintenant terminées plus rapidement, ce qui est un coup de pouce pratique compte tenu du nombre d'autres appareils et accessoires auxquels le nouvel iPad Air peut se connecter.

Naturellement, l'iPad Air 5 n'était pas non plus la seule chose annoncée par Apple lors de son événement, avec le rideau également tiré sur l' iPhone SE (2022) , Apple Mac Studio et un Studio Display .

Écrit par Conor Allison.