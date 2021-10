Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Récemment, des rumeurs semblaient indiquer quApple abandonnait son projet dintégrer la technologie daffichage OLED à la gamme iPad au profit de la mini-LED, que lon trouve exclusivement sur le dernier iPad Pro 12,9 pouces.

Malgré les rapports indiquant quApple étendrait la mini-LED à liPad Pro 11 pouces et peut-être même à un iPad Air amélioré tout au long de 2022, les experts en affichage et les initiés identifient maintenant 2023 à 2024 comme lannée où Apple apportera finalement OLED à liPad - très probablement à commencer par le modèle 12,9 pouces.

La clé ici est linsistance dApple à ne mettre en œuvre quun écran OLED avec la technologie LTPO, ce qui, pour les non-initiés, est une façon élégante de dire quil offre des taux de rafraîchissement variables sans avoir besoin de matériel interne supplémentaire normalement requis pour ces types décrans.

Apple a déjà commencé à utiliser les OLED LTPO sur sa dernière gamme diPhone 13 Pro , ce qui est lune des principales raisons pour lesquelles il offre une autonomie de batterie aussi étonnante. Lessentiel est quen raison de la nature variable inhérente de laffichage LTPO, chaque fois que vous lisez du texte ou regardez une image fixe, lappareil abaisse le taux de rafraîchissement à un quasi-arrêt - autour de 10 Hz. Cependant, lorsque vous commencez à faire défiler rapidement le texte, il peut augmenter jusquà 120 Hz.

Non seulement cela permet une expérience beaucoup plus fluide et plus rapide, mais cela aide énormément à prolonger la durée de vie de la batterie. Supposons que vous diffusiez un film via HBO Max sur un iPhone 13. Étant donné que la plupart des films sont tournés à 24 FPS, liPhone correspondra automatiquement à la fréquence dimages et ne rafraîchira lécran que 24 fois par seconde, cest-à-dire 24 Hz. Sur un écran non LTPO, vous êtes bloqué avec une fréquence constante de 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz, selon la technologie.

Sur le papier, il semble logique quApple soriente finalement vers lextension dOLED à lensemble de la gamme iOS et iPadOS (au moins sur leurs niveaux de luxe) étant donné que le successeur dOLED - micro-LED - est encore dans de nombreuses années.