(Pocket-lint) - Un nouveau rapport suggère quApple pourrait enfin envisager dadopter l iPad Pro en tant quappareil principalement natif du paysage.

Le changement déplacerait la caméra frontale et le capteur Face ID de 90 degrés afin que les composants soient optimisés au mieux lorsquils sont attachés à un clavier, comme le très apprécié étui Magic Keyboard dApple.

Les futurs iPad Pro comprendront un placement horizontal de la caméra et un logo Apple placé horizontalement à larrière. Apple fera du mode paysage le mode par défaut pour lutilisation de liPad Pro. Je nai pas confirmé si le modèle de prochaine génération aura cette fonctionnalité, mais cest en cours. – Dylan (@dylandkt) 23 septembre 2021

Si Apple choisit de procéder à la révision, cette décision serait une concession formelle selon laquelle la société nenvisage plus liPad de niveau professionnel comme un appareil multimédia portable, mais plutôt comme un remplacement plus traditionnel dun ordinateur portable basé sur un clavier et un trackpad intemporels. configuration.

Toutes les preuves indiquent que cela est vrai, car après des années de résistance, non seulement les natifs de Cupertino ont finalement ajouté le support de la souris à iPadOS , mais lont adopté sans vergogne avec létui Magic Keyboard susmentionné - qui peut être vu connecté à liPad Pro dans presque toutes les photos de presse produites par lentreprise.

Le leaker note également que le changement viendrait également avec une rotation du logo Apple à larrière, se déplaçant en ligne avec le nouveau système de caméra, faisant ressembler la machine beaucoup plus à un MacBook plutôt quà un appareil iPad OS tenu dans la main verticale (pensez à liPad mini).

Pour ce que ça vaut, au dos de létui officiel Magic Keyboard dApple, le logo de lentreprise se trouve déjà en position paysage.

