Le nouvel iPad mini ma encore enthousiasmé par liPad

(Pocket-lint) - Lun des grands avantages dêtre en dehors de la sphère globale de lécosystème dApple est dapprécier les parties individuelles du puzzle, plutôt que daccepter lensemble.

Le nouvel iPad mini se sent comme lune de ces pièces à apprécier. Il est juste de dire que le nouvel iPad mini est une refonte radicale, une refonte attendue depuis longtemps. Alors que de nombreuses versions de liPad ont défilé, on a limpression que le mini a été laissé dans les coulisses, faisant un peu partie du grand spectacle de liPad.

LiPad dApple ne mexcite pas. Ça a toujours été trop gros, trop plat, trop comme tenir un morceau de verre plat, en attendant quil se brise.

Oh les gens les aiment, cest sûr. À peine un week-end se passe sans quun membre de la famille ou un ami nait des mots jubilatoires à dire sur la façon dont ils ont été libérés par liPad, comment cela a changé le monde du travail, le sentiment de liberté que la dalle de liPad leur a apporté.

(Ladulation est presque égalée par les rapports dun enfant assis, marchant ou laissant tomber ledit iPad, ce qui entraîne des cas - oh les cas ! - si petit Timmy ne le brise plus.)

LiPad mini, cependant - ou liPad mini (6e génération) pour lui donner son titre royal - est quelque chose à voir. Il suffit de revenir sur les modèles précédents, avec leurs lunettes inesthétiques et immuables . Le dernier changement majeur apporté à liPad mini a été lintroduction de Touch ID dans le modèle de 3e génération. En 2014.

Ce nétait quun bouton, alors que liPad Pro a vu, voyons, 10 modèles différents, dans quatre tailles différentes, sans parler de liPad Air qui est également entré dans laction ces dernières années.

Donc, vous pouvez peut-être comprendre, pour quelquun qui nest pas perplexe à propos de ces grands iPad, à quel point ce nouveau modèle est essentiel. Il y a un nouveau design élégant, avec des bords aplatis et Touch ID dans le bouton dalimentation - parce que les lunettes ont été rétrécies, mettant de côté le design de la dernière décennie.

Il y a quelque chose de beau dans la proportionnalité des petites tablettes, qui fait éclater le nouvel iPad mini 6. Cest une superbe tablette, où le(s) modèle(s) précédent(s) semblaient si incroyablement fatigués et les modèles plus grands sont juste, eh bien, crasseux.

La nouvelle puissance, laffichage amélioré, la caméra frontale améliorée et le fait quil soit plus léger que les anciens modèles sont tous attrayants, mais il est difficile dignorer que le prix augmente également - mais au moins on a limpression que vous obtenez quelque chose pour votre argent dans liPad mini 6, alors que vous ne laviez pas fait auparavant.

Ensuite, il y a lautre changement, lajout de lUSB Type-C. Apple a souligné que cela était idéal pour une utilisation avec dautres appareils tels que des appareils photo ou un équipement à ultrasons portable (niche, non?), Mais en réalité, cela signifie que vous pouvez le charger avec le chargeur de votre téléphone Android.

Et quest-ce quil ny a pas à aimer là-dedans ?

