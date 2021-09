Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé aujourdhui un nouvel iPad mini lors de son événement California Streaming à Cupertino, et il dispose dune puce A15 Bionic avec un tout nouveau design similaire à liPad Pro.

Il sera lancé en quatre couleurs, argent, gris sidéral, violet et or et or rose et comportera Touch ID dans le bouton dalimentation supérieur plutôt que sur le bouton daccueil, qui a maintenant été supprimé en raison du nouveau design.

Enfin, le port Lightening archaïque est également en train de changer en un emplacement USB-C indispensable.

La caméra arrière est mise à niveau vers un capteur 12MP avec une ouverture f/1.8. À lavant, Apple donne au mini le capteur ultra-large qui permettra la prise en charge de Center Stage.

LApple Pencil 2e génération peut également être fixé magnétiquement sur le côté de lappareil, tout comme sur les modèles iPad Pro et iPad Air plus costauds.

Les autres améliorations apportées à lappareil incluent un tout nouveau système de haut-parleurs stéréo, un nouvel ensemble de couvertures minces Smart Folio et lajout du flash True Tone sur le module de caméra arrière.

En ce qui concerne le prix, Apple commence liPad mini à 499 $ aux États-Unis pour un modèle Wi-Fi uniquement. Un modèle cellulaire 5G sera également disponible, mais le prix de celui-ci ne sera révélé que lorsque la boutique en ligne dApple sera mise à jour après lévénement.