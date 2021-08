Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs et les chuchotements de lindustrie ont été entièrement responsables de l Apple iPad mini 6 au cours des derniers mois, et les rendus non officiels nous ont maintenant donné notre meilleur aperçu des changements rumeurs.

Produit par lartiste conceptuel Michael Ma et partagé via Behance , les nouveaux rendus numériques montrent liPad mini dans une gamme de nouvelles couleurs et avec dautres modifications de conception divulguées.

Les dernières rumeurs suggèrent que la tablette sera essentiellement une version plus compacte de l iPad Air 10,9 pouces , et pourrait arriver avec un écran Liquid Retina de 8,4 pouces, des lunettes fines et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Suite à une récente fuite du châssis de liPad mini 6 , il est également prévu que les dimensions globales de lappareil soient de 206 x 138 x 6,1 mm, avec les finitions - comme indiqué dans les rendus - potentiellement disponibles en gris, argent, or rose, vert et bleu clair.

Michael Ma

Cela le mettrait en conformité avec les dernières couleurs disponibles pour liPad Air, si cela devait se produire, bien que ce soit encore moins que les sept couleurs de lancement pour liMac M1 - celles qui devraient également atterrir sur les prochains modèles de MacBook Pro.

Comme lindiquent les rendus, liPad mini de nouvelle génération devrait également prendre en charge lApple Pencil de troisième génération. En ce qui concerne les composants internes, des rapports récents ont également suggéré que la puce 5 nm A14 dApple dirigerait le spectacle, avec des options de stockage disponibles en 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Bien sûr, il est également important de garder à lesprit quaucune de ces informations nest encore confirmée - et, si Apple lance effectivement un nouvel iPad mini cet automne, il est très probable quil sécarte quelque peu des rendus et des informations dont nous disposons actuellement.

Restez à lécoute, cependant, car nous nous dirigeons vers la saison des annonces dApple, et nous le saurons probablement dune manière ou dune autre au cours du mois prochain.