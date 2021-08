Le châssis Apple iPad mini 6 prend en charge les rumeurs de changement de conception

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Apple rafraîchirait son iPad mini avant la fin de lannée et une fuite de châssis a soutenu les rumeurs précédentes selon lesquelles le modèle de sixième génération verrait une mise à jour de conception.

LiPad mini na pas changé de conception depuis plusieurs années, mais les rapports concernant liPad mini 6 semblent tous suggérer que la tablette séloignera du bouton daccueil Touch ID sous lécran et la repositionnera à lintérieur du bouton dalimentation, tout comme l iPad Air la fait en 2020 .

Une vidéo dun châssis en aluminium a maintenant fuité en ligne soutenant cette idée, tout en suggérant également le repositionnement des boutons de volume, une caméra plus grande à larrière, des cadres plus minces autour de lécran et une construction plus mince tout autour.

La vidéo a été publiée à lorigine par techordo.com en coopération avec un leaker appelé xleaks7, via PocketNow , et bien que sa fiabilité ne puisse être garantie, les informations quelle offre sont toutes conformes aux rapports précédents concernant liPad mini 6.

Il a été affirmé que liPad mini 6 mesurera 206 x 137,8 x 6,1 mm, comportera un écran plus grand que liPad mini 5 mais dans un encombrement très similaire, et sera compatible avec le crayon Apple de 2e génération. Il est également censé fonctionner sur le processeur A14, offrir une connectivité 5G et passer à lUSB Type-C.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant lApple iPad mini 6 dans notre article de synthèse séparé . Nous nous attendons à ce quil soit annoncé vers octobre, mais rien nest encore officiel.