(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Apple lancerait un nouvel iPad mini avant la fin de lannée et le dernier rapport suggère certaines des spécifications clés qui pourraient laccompagner.

Le prochain iPad mini - qui serait liPad mini 6 - serait livré avec la puce A15, qui est la même puce qui devrait être utilisée sur les modèles diPhone 13 qui devraient sortir en septembre. Les rapports précédents disaient que la puce A14.

Des sources de 9to5Mac - où le rapport a fait surface - affirment également que le nouvel iPad mini serait doté dun port USB Type-C à la place de Lightning, comme les modèles iPad Air et iPad Pro, et quil aurait également un Smart Connector magnétique, encore une fois comme les derniers modèles d iPad Air et diPad Pro.

Le rapport suggère également quApple travaille sur la prochaine génération diPad dentrée de gamme avec une puce A13 et sur une puce A15X, que nous verrons probablement dans les prochains modèles diPad Pro.

Les rumeurs précédentes entourant le nouvel iPad mini ont affirmé quApple prévoyait une refonte en profondeur, réduisant les lunettes autour de lécran et déplaçant le capteur dempreintes digitales Touch ID dans le bouton dalimentation, permettant un écran dans le même encombrement. On dit quil a loption de connectivité 5G et quil arriverait dans le courant de cette année, probablement vers octobre.

Bien sûr, rien nest encore officiel, mais vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant liPad mini 6 dans notre article séparé.