LiPad mini 6 dApple devrait arriver « cet automne »

(Pocket-lint) - Le nouvel iPad mini dApple est déjà apparu dans des fuites, mais le dernier rapport corrobore les rumeurs précédentes et suggère que nous verrons lappareil apparaître « cet automne ».

Dans la dernière édition de Power Up - un bulletin hebdomadaire de Mark Gurman de Bloomberg - il est affirmé que lApple iPad mini 6 est "un choix pour cet automne". Gurman a également déclaré dans sa newsletter que liPad mini 6 présenterait la "plus grande refonte" depuis son lancement et quil ressemblerait "similaire" à l iPad Air actuel .

LiPad mini 6 est déjà apparu dans des rendus montrant un design très proche de liPad Air, mais plus petit bien sûr. LAir a des bords carrés et plats comme la série iPhone 12 et il comporte des lunettes super minces autour de lécran, avec Touch ID intégré au bouton dalimentation. Il serait logique que le mini suive cette conception, permettant un affichage plus grand dans le même encombrement.

Des rumeurs précédentes suggéraient que liPad mini 6 serait doté dun écran de 8,4 pouces au lieu de 7,9 pouces. Il est également dit que liPad mini 6 optera pour lUSB Type-C sur Lightning et viendra avec une puce A14.

Gurman ne dit pas grand-chose dautre concernant liPad mini 6, bien quil ait généralement raison, nous nous attendons donc à voir un iPad mini 6 en octobre, si Apple suit son modèle de sortie typique. Pour linstant, vous pouvez tout lire sur liPad mini 6 et voir à quoi il devrait ressembler dans notre fonction de collecte de rumeurs .