(Pocket-lint) - Apple prévoit une nouvelle version de l iPad 11 pouces avec un écran Mini LED. Il fera ses débuts en 2022, selon une note de recherche de lanalyste Ming-chi Kuo (via AppleInsider et MacRumors ).

Mini LED est une nouvelle technologie décran qui utilise des milliers de minuscules LED pour offrir un meilleur contraste et des performances HDR. La société de Cupertino a introduit la Mini LED sur liPad Pro 12,9 pouces de cette année , équipant la tablette de 2 500 zones de gradation locales. Il a également mis à jour l iPad Pro 11 pouces cette année , mais seul le plus grand modèle a reçu la nouvelle technologie daffichage.

Les deux tablettes ont cependant reçu des processeurs M1 .

Kuo a également déclaré quApple prévoyait dajouter des Mini LED à la gamme MacBook, en commençant par les modèles 14 et 16 pouces qui entreront en production ce trimestre. Un MacBook Air redessiné avec Mini LED pourrait également faire ses débuts en 2022 - quelque chose quil a déjà dit. Kuo a également affirmé que les iPad moins chers obtiendraient des panneaux OLED.

Il convient de noter que Bloomberg a récemment rapporté quApple réfléchissait à la possibilité de sortir un iPad Pro de 14 à 16 pouces dans le futur. Le plus grand iPad Pro actuellement disponible a une taille décran de 12,9 pouces, mais pour en faire une véritable alternative aux ordinateurs portables ou aux MacBook, il doit être encore plus grand. Cependant, si un tel produit devait recevoir le feu vert, il ne serait pas disponible avant un certain temps. Bloomberg a déclaré que les modèles plus grands ne seraient pas disponibles avant quelques années "au plus tôt". Si tel est le cas, nous imaginons quils obtiendront également des écrans Mini LED.